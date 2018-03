"Relationship is over": verleidsters halen dubbele slag thuis, Megan blijft alleen achter EDA

15 maart 2018

22u38

Bron: Eigen berichtgeving 750 TV Wie vond dat 'Temptation Island' de voorbije weken wat saai aan het worden was, werd in aflevering 8 getrakteerd op enkele stevige plotwendingen. Een 'eind goed al goed' lijkt steeds verder weg te liggen voor de koppels. Of om het met de woorden van een willekeurige verleidster te zeggen: 'Relationship is over'.

DAG 8, een nieuwe ochtend op Temptation Island.

Vanessa brak haar hoofd over een ingewikkelde rekensom.

Ook Deborah's harses barstte en ze wilde de tweede opinie van een rekenmachine...

In het andere resort ging Tim één voor één de kinderen wekken.

Er werd meteen druk gepraat over de nieuwe verleidsters Chloë en 'YOLO' Denise.

Geen probleem voor Tim. Hij groeide gisteren nog wat dichter naar speelkameraadje Cherish toe.

Of de verkeerde, hangt ervan af hoe je het bekijkt.

Megan en verleider Joshua werden naar goede gewoonte weer naast elkaar wakker.

We snappen het.

Kevin had aan één steun niet genoeg en werd wakker naast maar liefst twee dames.

Eén verleidster wenste anoniem te blijven.

Het is echter nieuwe verleidster Denise die vlot over de tongen gaat.

Laten we haar zelf even vragen wat er de avond voordien tussen haar en Mezdi is gebeurd, zullen we?

Een gefundeerde mening, Inge?

Vet sneaky.

Daniëlle wil weten hoe ver verleider Fabrizio staat met z'n kleurplaat.

Ze wilde namelijk dat hij deze zo snel mogelijk op haar lichaam zette. Ook Megan had een bijdrage voor de 'slechte ideeën-bus' en maakte bekend dat ze ging 'samenwonen' met Joshua.

Oei, ben je daar wel klaar voor Jos?

Dat doen jullie sowieso toch al, constant op elkaar zitten?

Pooier Rick kwam polsen wat de partnerhelften van de nieuwe dames vonden.

Mezdi hulde zich in een waas. Achteraf bleek dat de cameraman per ongeluk zijn middelvinger voor de lens hield.

Presentatrice Annelien Coorevits draaide er geen doekjes om en kondigde een derde kampvuur aan. Megan was niet onder de indruk. Voor Kevin hoefde het ook niet meer.

Deborah had er wel schik in. Zij was het immers gewend om voorbeeldige beelden van haar Tim te zien.

Wat ze niet wist is dat de Aalstenaar steeds meer van het paadje aan het afwijken is en dit voor zichzelf volop aan het goedpraten is.

Rick besloot eerlijk voor zijn gevoelens uit te komen en deed een ietwat onhandige liefdesverklaring aan de heren.

... Maar die miste compleet doel.

Megan vreesde dat Kevin helemaal de pedalen had losgegooid en vertelde Deborah dat ze nerveus was voor het kampvuur.

Niet zo veel, leek ons.

Stuur je kandidatuur maar op naar: koekerond@dekaaslooptuithaaroren.org

Rick had een mooie kampvuur-intro bij elkaar gepend. “Welkom jongens op, heu, heilige bodem in een niet zo heilig, heu, programma.”

Hoe vonden jullie 'm?

Megan was als eerste aan de beurt en bleek diep teleurgesteld. Op haar beelden zag ze Kevin huilen. Ze had beter van hem verwacht...

De beelden van Kevin waren dan weer in het verlengde van het vorige kampvuur. Megan die Joshua kust en Joshua die haar ‘ondersteunt’ in de douche.

Vanessa zag op haar beeld een verleidster de ware aard van Jeremy onthullen.

En die boodschap kwam aan.

Jeremy leek zich van geen kwaad bewust.

Daniëlle zag hoe Mezdi berouw toonde voor zijn losbandige gedrag.

Dat hij beter zijn best wil doen, maakte bij Daniëlle weinig indruk.

Het waren eerder twee uurtjes. De nacht voordien dook hij in de kamer van vers aangekomen verleidster Denise. Ook die beelden kreeg Daniëlle te zien.

Mezdi's beurt. Die kreeg bij het vorige kampvuur te horen dat z'n vriendin Daniëlle klaar met hem was.

Op zijn beelden zag hij hoe Fabrizio alweer om Daniëlle heen fladderde. En ontdekte hij ook de premature tattooplannen.

Mezdi behield zijn cool: “Tot op heden zijn het gewoon praatjes…”.

Waarop Rick Brandtsteder formidabel uit de hoek kwam:

Mezdi beloofde dat hij dan ook een uiterlijk kenmerk aan Fabrizio zou geven dat hij voor de rest van zijn leven zou kunnen meedragen:

Dan was het de beurt aan Deborah, die onheilspellend genoeg als laatste aan bod kwam. Het credo bij Temptation luidt immers: "Save the worst for last."

Nu ja, na die andere uitspraak: "A shoulder to cry on becomes a dick to ride on", natuurlijk.

Deborah kreeg te zien hoe Tim zijn eigen teugels vierde en openlijk flirtte met Cherish.

Ook Rick was het geflirt niet ontgaan en sprak er Tim over aan. Waarop de presentator overmoedig werd en zijn dichterlijke vrijheid iets te ver dreef met een variatie op een nummer van 'The Black Eyed Peas'.

Volgens Tim was zijn band met Cherish louter incestueus.

Maar wanneer hij een beeld te zien kreeg waarop Deborah op zoek leek naar een plek zonder camera’s en microfoons, ontgon hij een excuus om een stapje verder te kunnen gaan.

De vrouwen keerden aangeslagen terug naar het resort. Deborah barstte in tranen uit.

Tim vond een luisterend oor bij Cherish…maar werd onderbroken door Mezdi.

Sssshht Mezdi, straks heeft Tim geen reden meer om vreemd te gaan.

Ook Vanessa had de beelden van Jeremy nog niet losgelaten en nam verleider Tomas in vertrouwen.

Vanessa: "Ik denk ook, als die camera's er niet bij zouden zijn, dan zou hij wel vreemdgaan."

Maar arme Jeremy was zich nog steeds van geen kwaad bewust en knuffelde een bord met daarop ‘Vany’, de troetelnaam voor Vanessa.

Ergens in Vanessa's handtas, geloven we.

Tim was inmiddels compleet afgegleden. En blies in één moeite door ook zijn trouwplannen af.

Hij wilde van Cherish één ding weten:

Cherish: "Oprecht, want ik hou niet van spelletjes."

Kevin hield wel van spelletjes en schreef zich in voor de competitie “Meest Wansmakelijke Openingszinnen Afvuren”. Hij brak met één poging het wereldrecord en ging naar huis met de trofee.

Dat treft, Megan ook. Die werd net gedumpt door Joshua.

En dus verhuisde Jos zijn spullen weer naar zijn vrijgezellenkamer.

Tim gaat niet langer op één knie... Maar besloot vol op beide knieën te gaan voor Cherish.

Het kussen waar Deborah haar T-shirt rond hing...

...belandde in een hoek van de kamer.

En de foto van Deborah, die werd opgevouwen.

Ook Kevin lag intussen in bed met trofee Chloë.

En Tim... die dook rechtstreeks op Cherish af.

Oh Oh Cherisooooooo.

Verleidster Chloë was bereikbaar voor een korte commentaar:

Als je daar maar geen spijt van krijgt Tim…

Buenas noches en tot ziens!