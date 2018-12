‘Reizen Waes’, de Schoten-editie TK

04 december 2018

Tom Waes vertelde bij ‘Van Gils & gasten’ over het nieuwe seizoen van ‘Reizen Waes’. Daarvoor reisde hij rond in Europa. Of er een volgende reeks komt, weet Tom nog niet. Eén van zijn grootste fans, Thibault Christiaensen (Equal Idiots) lanceerde alvast een idee voor een vijfde seizoen. Nóg dichter bij huis, met minder impact op het milieu en zonder jetlags. En met een rol voor mevrouw Waes.