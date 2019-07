"Rechtstreeks van het ziekenhuis naar de opnames": Wannes uit ‘Grillmasters’ werd papa net voor de finale DBJ

10 juli 2019

00u00 0 TV Na acht weken barbecueën weten we vanavond eindelijk welk duo er met de gouden 'Grillmasters'-grill naar huis gaat. Toch had de 41-jarige finalist Wannes Seurs, die een duo vormt met Gilles, daags voordien al een beetje gewonnen. Zijn vrouw beviel toen immers van hun eerste dochter.

Halsoverkop en met kleine oogjes komt Wannes de tuinen van het Sint-Jansbergklooster in Zelem in gesneld. De finale van de grote grillwedstrijd is dan al begonnen en zijn barbecuepartner Gilles (38) zit - figuurlijk - op hete kolen. "We gaan ons moeten reppen, makker", zegt hij hevig zwetend terwijl hij als een gek groenten zit te snijden. Wannes komt rechtstreeks van het ziekenhuis, want enkele uren voordien werd zijn eerste dochter Lou geboren. Een achtbaanritje in Walibi noemt Wannes het. "Het was de meest bijzondere dag uit mijn leven. Het ging om een vooraf ingeplande keizersnede, we wisten dus wanneer Lou ter wereld zou komen. Maar ik kan je verzekeren dat het heftig blijft. Het ene moment geef je je dochter van een paar uur oud nog een flesje, het volgende moment sta je in een tuin te grillen om een tv-programma te winnen. Op zo'n moment relativeer je die wedstrijd wel, natuurlijk, maar eenmaal aangekomen wil je toch winnen. Daar kwam nog eens bij dat ik de dag na de finale verjaarde. Het was stevig, ik heb ik er nadien toch een week van moeten bekomen. Pas een paar dagen later krijg je een klop."

Gepekelde eierdooiers

Leercoach Wannes en zijn grillpartner, beroepsmilitair Gilles, vielen tijdens de kookwedstrijd op door hun creativiteit. Zo serveerden ze juryleden Seppe Nobels en Peter De Clercq onder meer gepekelde eierdooiers, gaarden ze vis op brandende houtblokken en toverden ze oude wijnkratjes om tot kleine stoomoventjes om vlees in te garen. Zijn partner Gilles alleen naar de finale sturen, dat was geen optie voor Wannes. "Dat kon ik hem niet aandoen. Gilles was inderdaad gestresseerd, maar hoe zou je zelf zijn? Hij moest alleen aan de voorbereidingen beginnen." Maar ook Wannes' vrouw verdient een pluim. "Ik denk niet dat veel moeders op zo'n moment hun partner zouden laten gaan. Ze begreep het wel, maar ik heb tussen de regels door toch begrepen dat ik het niet nog eens zou moeten proberen. (lacht)"

Op groot scherm

Vanavond is er in Diest, de woonplaats van Wannes en Gilles, een groot volksfeest, want de finale wordt er rechtstreeks uitgezonden op groot scherm", zegt Wannes. "Het wordt een leuke avond op de citadel en ook de andere finalisten komen meekijken. De eerste aflevering van het seizoen is daar trouwens opgenomen, dus de cirkel is rond."

De andere finalisten

Toon & Tom

Reclameman Toon (32) en eventmanager Tom (33) uit het Antwerpse vinden in deze finale, waarin familieleden de gerechten komen proeven, de vol-au-vent opnieuw uit. <<Wij maken het gerecht dat ik het eerste leerde maken met mijn moeder. Dat is pure nostalgie>>, zegt Toon. De twee dromen niet alleen van de gouden grill, ze denken ook aan een carrière als kookboekenschrijvers.

Bram & Tamara

Bram (36) en Tamara (37) uit Waregem leerden elkaar kennen in het Limburgse studentenleven en delen een passie voor koken. Vanavond gaan ze grillen met konijn, opnieuw een gerecht dat Bram niet lust. <<We moeten hiervan genieten, want we gaan dit nooit meer meemaken>>, zegt Tamara. <<Dit avontuur heeft bevestigd dat ik met de juiste man getrouwd ben.>>

'Grillmasters', 20.35 uur op VIER