'Radio Gaga' trekt deze zomer langs appartementsblokken

27 mei 2020

07u08

Joris Hessels (40) en Dominique Van Malder (44) trekken deze zomer opnieuw door Vlaanderen met hun mobiele radiostudio uit 'Radio Gaga'. Het duo strijkt in juli en augustus neer bij enkele appartementsblokken voor een bonte avond met de bewoners. "Zeker in coronatijden is er nood aan wat meer verbroedering en harmonie", zegt Hessels in Het Nieuwsblad.

“Al van toen we met ‘Radio Gaga’ bezig waren, wilden we iets met appartementsblokken doen”, vervolgt Hessels. “Vlaanderen telt er veel, er wonen tal van mensen. Maar je hoort vaak hetzelfde: de inwoners weten amper wie er aan het einde van hun gang woont. Zeker in coronatijden is er nood aan wat meer verbroedering en harmonie.”

Het duo voert hun missie uit tijdens een bonte avond die teruggrijpt naar het originele concept van ‘Radio Gaga’. “Toen heette het nog ‘Omroep Gaga’ en maakten we op een piratenzender anarchistische radio”, vervolgt Hessels. “Vanuit onze studio gaan we live radio maken voor de bewoners van de appartementsblokken. Ze kunnen ons horen op hun toestel en ons bezig zien als ze uit hun raam kijken. Ze kunnen ons bellen om een plaatje aan te vragen of een mop te vertellen, waarom niet. En last but not least: we spelen met de inwoners een rondje bingo. Volgende week zaterdag doen we onze eerste try-out. Aan de appartementsblokken in het Scheldeoord in Gent. Deze zomer staan ook Oostende en Dendermonde op het programma.”

