'Rad van Fortuin' begint vanavond aan derde Vlaamse tv-leven

03 augustus 2020

Of de zender ook denkt aan een nieuwe versie van 'Hoger-Lager' is niet geweten. Zeker is wel dat VIER na 'Dancing with the Stars', 'Expeditie Robinson' en straks ook 'Big Brother' vanaf vanavond 'Rad van Fortuin' vanonder het VTM-stof haalt. Geen Mike Verdrengh, Luc Appermont of Koen Wauters als gastheer, wel Peter Van de Veire, die een jeugddroom in vervulling ziet gaan en u welkom zal heten.

Aan het programma zelf is uiteraard niet zoveel veranderd. Het allerbelangrijkste blijft het rad, er zijn de klassiekers als 'bankroet' en 'joker' en de kans op hoge geldprijzen.

De 'Aurores' van deze wereld zijn als bordjesdraaisters vervangen door een reeks bekende gezichten, die bovendien ook nog een micro krijgen en dus wat mogen vertellen.

Het is aan seksuologe Lotte Van Wezemael om de spits af te bijten. Later deze week volgen Christian van 'De Mol', Kobe Ilsen van de VRT en Astrid Coppens, van ooit bekend in Hollywood. De off-screenstem die kandidaten en prijzen moet omschrijven, zal u ook welbekend in de oren klinken. Wim Opbrouck staat coronagewijs op non-actief in het theater en gooit zich dus volop in de tv-strijd.

'Het Rad' zal deze tweede vakantiemaand van maandag tot en met donderdag draaien. VIER voorziet de mogelijkheid om het tv-spel ook in de kerstvakantie uit te zenden.

'Het Rad', VIER, 21.20 uur