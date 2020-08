'Rad van Fortuin' begint vanavond aan derde Vlaamse tv-leven: zo strak, modern en coronaproof zal het zijn MC

03 augustus 2020

Of de zender ook denkt aan een nieuwe versie van 'Hoger-Lager' is niet geweten. Zeker is wel dat VIER na 'Dancing with the Stars', 'Expeditie Robinson' en straks ook 'Big Brother' vanaf vanavond 'Rad van Fortuin' vanonder het VTM-stof haalt. Geen Mike Verdrengh, Luc Appermont of Koen Wauters als gastheer, wel Peter Van de Veire, die een jeugddroom in vervulling ziet gaan en u welkom zal heten.

Meest opvallende visuele wijziging: Peter krijgt een fonkelnieuw decor ter beschikking. En voor de kandidaten zijn er trendy witte desks, omringd met felle blauwe en paarse kleuren, maar ook warme lichtpeertjes in de achtergrond bij het studiopubliek. Dat publiek volgt het spel trouwens niet vanop tribunes, maar aan ronde tafeltjes. Helemaal coronaproof dus.

BV’s en bordjes

De formule van de langstlopende spelquiz ter wereld blijft grotendeels behouden. Het allerbelangrijkste blijft het rad, er zijn de klassiekers als ‘bankroet’ en ‘joker’ en de kans op hoge geldprijzen. Maar er zijn ook heel wat nieuwe accenten. ‘Dan denk ik in de eerste plaats aan de letterzetters’, zegt Peter. ‘Dat zijn geen monddode bordjesdraaiers, maar elke dag een ander bekend persoon die wordt aangekondigd in het spel als de oplossing van een raadsel.’ Doen zeker al mee: Christian van ‘De Mol’, K3, Stefaan Degand en Regi. Die laatste boog zich ook over een nieuwe, opgepompte versie van de legendarische begintune. Het is aan seksuologe Lotte Van Wezemael om de spits af te bijten. Later deze week volgen Christian van ‘De Mol’, Kobe Ilsen van de VRT en Astrid Coppens, ooit bekend in Hollywood. De off-screenstem die kandidaten en prijzen moet omschrijven, zal u ook welbekend in de oren klinken. Wim Opbrouck staat coronagewijs op non-actief in het theater en gooit zich dus volop in de tv-strijd.

De andere wijzigingen zijn subtieler. Zo loopt er een geluidsband met stevige beat mee op het ritmische getik van het rad. ‘Maar ook in het rad zélf zitten een paar nieuwigheden’, vertelt Peter. ‘Zo is er een spie met een vraagteken waar de kandidaat door te gokken zijn geld kan verveelvoudigen - of alles kan kwijtspelen. Er is ook een ‘mispoes’-spie met een fopprijs. Duizend rollen wc-papier of honderd hoelahoeps bijvoorbeeld. En die krijgen ze dan effectief allemaal mee naar huis.’ (lachje)

Een snelle blik op de prijzenkast in de coulissen onthult ons een pak waardevollere prijzen zoals een koelkast en een jacuzzi, maar ook duikinitiaties en een knaloranje Renault Clio.

Iets te grote studio

Peter Van de Veire is de achtste die de spelquiz presenteert in Vlaanderen. Hij treedt in de voetsporen van onder anderen Mike Verdrengh, Walter Capiau, Bart Kaëll en Luc Appermont. ‘Maar ik ga er mijn eigen draai aan geven’, zegt hij. ‘Daarbij ga ik op zoek naar een soort enthousiaste gezelligheid. Het moet vooral positief worden, de tijd waarin we leven is al zwaar genoeg. Het rad is vederlicht entertainment, maar ook als het leven zelf: als je je best doet, komt het goed, maar je moet ook wel een beetje geluk hebben. Daarnaast word ik ook gewoon intens gelukkig als ik met veel toeters en bellen in een iets te grote studio mijn ding kan doen.’ (grijnst)

Voorlopig staat ‘Het Rad’ gepland voor een proefperiode in de maand augustus. Als het programma een succes wordt, zal het later - waarschijnlijk rond de kerstperiode - opnieuw te zien zijn. ‘Dat hoop ik althans’, zegt Peter. ‘Het zou zonde zijn om zo’n mooi rad meteen terug naar de kringwinkel te moeten brengen.’

'Het Rad' zal deze tweede vakantiemaand van maandag tot en met donderdag draaien. VIER voorziet de mogelijkheid om het tv-spel ook in de kerstvakantie uit te zenden.

'Het Rad', VIER, 21.20 uur