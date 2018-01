"'Wonder Years' werd gestopt vanwege sekszaak" TMA

27 januari 2018

Bron: BuzzE, Yahoo 0 TV De jaren tachtig-hitserie The Wonder Years zou zijn stopgezet vanwege een aanklacht van seksuele intimidatie tegen de toen 16-jarige hoofdrolspeler Fred Savage. Dat stelt actrice Alley Mills, die de moeder van zijn personage Kevin Arnold speelde, in een interview met Yahoo.

"Toen we de laatste aflevering ooit draaiden, geloofde iedereen dat de serie door zou gaan voor een zevende seizoen", stelt zij. Een kostuumontwerpster die aan de serie werkte, diende echter een aanklacht in tegen Savage. Hij zou haar op dagelijkse basis verbaal en fysiek hebben lastiggevallen en ervoor gezorgd hebben dat zij werd ontslagen.

"Volstrekt belachelijk"

Mills noemt de zaak "volstrekt belachelijk. Fred is en was een van de minst gemene, aardigste en liefste mensen die ooit op deze aarde heeft rondgelopen." Zender ABC en de acteurs ontkenden de aantijgingen toentertijd. De acteurs mochten van de zender niet over de zaak praten, tot grote frustratie van Mills. "We wilden het liefst allemaal op televisie schreeuwen: dit is totale onzin!"