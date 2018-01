"Wie dóet zoiets met een pasgeboren baby?": Mayra neemt schokkende beslissing in 'Thuis' HL

Bron: VRT 0 VRT TV Mayra lag al niet zo goed bij de ‘Thuis’-kijkers, maar sinds vanavond heeft de ex van dokter Ann het helemáál verkorven. In de Eén-soap verwisselde het personage van Muriël Bats haar pasgeboren baby bewust met een ander kind en ze lijkt daar nog mee weg te komen ook.

De makers van ‘Thuis’ zijn er weeral in geslaagd om hun kijkers te verrassen. Deze keer door Mayra een serieus bommetje te laten droppen door haar eigen bloed te verwisselen met een ander kind. “Een babywissel is een nachtmerrie voor elke jonge mama”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Toevallig raakte deze week nog het echte verhaal bekend van twee gezinnen in India, die na heel wat speurwerk en DNA-testen ontdekten dat ze elkaars kind aan het opvoeden waren. Ik kan me voorstellen dat elke vrouw in het kraambed wel eens onbewust denkt: “Zoiets zal mij toch niet overkomen, zeker?” Een verwisseling valt ook niet altijd meteen op. Met zegt weleens dat je een pasgeboren kind de eerste uren nog niet goed herkent en dat veel baby’s lijken op elkaar. En een vergissing door het personeel kan altijd.”

Impulsieve daad

Maar dat een baby met opzet verwisseld wordt, zoals nu in ‘Thuis’, gaat natuurlijk nog een stap verder. ”Ja, dat klopt. Mayra deed dit duidelijk niet met voorbedachten rade", aldus Roggen. "Het was geen uitgekookt plan dat al maanden door haar hoofd spookte, maar een impulsieve daad, omdat ze plots de kans zag. Mayra was er immers niet gerust in. Tijdens haar zwangerschap at ze giftige koekjes, een cadeau van Julia. Ze vreesde lang dat er daardoor wat mis was met de foetus. Bovendien verliep de spoedkeizersnede moeilijk, waardoor de baby een tijdelijk zuurstoftekort had. Mayra wil een gezonde baby en verwisselde daarom haar kind met dat van een ander. De kijker is de enige getuige. Ze lijkt ermee weg te komen. Voorlopig toch.”

Spannender

Veel verhalen in ‘Thuis’, zoals die rond sexting en pleegzorg, brengen een maatschappelijk thema uit de actualiteit in de aandacht en maken dat op die manier bespreekbaarder.

“Maar dat is nu inderdaad minder het geval. Deze verhaalwending moet vooral voor spanning zorgen en andere verhalen in gang zetten. Zoals de avonturen van de ouders van de andere baby, gespeeld door Maarten Bosmans en Joke Sluyts. Toen we deze verhaallijn bedachten, wisten we dat de kijkers hiermee bezig zouden zijn. We weten dat Mayra al lang veel emoties losweekt en dat ze een personage is ‘you love to hate’. Deze plot bevestigt het gevoel bij de kijker dat zij vooral veel aan zichzelf denkt en egoïstische keuzes maakt. Die maken haar niet meteen populair, want zo’n gedrag wordt vaak veroordeeld.”

Exit Mayra

Enkele weken geleden raakte bekend dat actrice Muriël Bats de serie nog voor het einde van dit seizoen verlaat. Dit lijkt de aanzet van haar nakende exit? “Ik mag geen toekomstige verhaallijnen verklappen, maar het klopt dat Mayra de reeks zal verlaten”, besluit Hans Roggen.

