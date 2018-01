"Van de ex van je zus blijf je áf": poppen nu echt aan het dansen in 'Thuis' TDS

26 januari 2018

20u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV De scheiding van Judith is nog niet uitgesproken, maar dat belet Tom niet om zijn zinnen al op een ander te zetten. De advocaat beleefde een avontuurtje met Thilly, de zus van Judith. Die laatste kwam daar vanavond achter. Verontwaardigde kijkers spuwen Tom nu helemaal uit.

Nadat Toms ontrouw enkele weken geleden aan het licht kwam - op zijn bruiloft nota bene - vroeg Judith de scheiding aan. Die wordt wellicht volgende week uitgesproken. Tom zit ondertussen niet bepaald weg te kwijnen in een hoekje. Hij beleefde donderdagavond na een drankje in de Frens een hitsig avontuurtje met Thilly, de zus van zijn ex Judith.

Oeps, betrapt!

Vanavond kreeg die verhaallijn een onverwacht vervolg en werd de kijker op een heftig momenten getrakteerd: Judith betrapte haar zus, toen die bij Tom buitenkwam. Ze besefte meteen: Tom en Thilly hebben 'iets' gehad.

"Ah, was het plezant?" vroeg Judith scherp aan haar zus, met wie ze in het verleden niet altijd goed overeenkwam. "Ik wist niet dat jij zo vroeg al juridisch advies nodig had."

Kijkers verdeeld

De overspelige man die ook met de zus van zijn ex slaapt: het is een plotwending waar niet alle kijkers mee om kunnen. Op social media gingen de poppen vandaag aan het dansen. "Dit doe je je zus niet aan, dit is een grens te ver", schrijft iemand. En dat lokte heel wat bijval uit.

Maar dat Thilly na Lowieke en Kobe nu ook met Tom seks heeft gehad, is voor sommigen ook een brug te ver: 'Wat een bordeel!" En ook : "Er lopen heel veel egoïsten rond in thuis. Kobe, Tom, Thilly, Mayra! Ik kan nog een tijdje doorgaan. Is dit een nieuwe trend in 'Thuis' of een doorsnede van de maatschappij? Maar al bij al wil ik toch geen aflevering missen zenne 😀"

Al nuanceren enkelen ook de kritiek: "Het is maar fictie, hé?"

Of zien ze de humor van de verhaallijn wel zitten: "Die Tom doet zijn naam alle eer aan: Den dekker", klinkt het.