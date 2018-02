"Twee Tinten Grijs": Kreuners-gitarist Van Eycken en BV-klankman Pascal maken samen feelgoodprogramma Mark Coenegracht

08 februari 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV ‘Twee Tinten Grijs’. Dat is de werktitel van het allereerste tv-programma dat Jan Van Eycken, gitarist van De Kreuners, en zijn maatje Pascal Braeckman, de meest bekende klankman van de wereld, voor Eén gaan maken. Het rock’n roll-duo met wat jaren op de teller zal zich proefondervindelijk afvragen hoe en of ze eigenlijk als bompa-in-spé moeten en kunnen leven. De reeks zal volgend jaar te zien zijn.

Het duo Braeckman-Van Eycken kent elkaar niet alleen wegens een gezamenlijk liederlijk rock’n roll-leven, maar ook van het gezamenlijke muzikale hobbyprojectje Pigbag Army, met muzikale frontvrouw Eline De Munck en verder o.a. Axl Peleman.

Samen zijn Jan en Pascal ruim 1 ton, zo’n 110 kilo, lichter dan een jaar geleden. Daar heeft Jan Van Eycken met tachtig kilo overtollig lichaamsgewicht de hoofdmoot van opgeëist, maar ook Pascal Braeckman wierp een behoorlijke zak cement overboord. Het was, gezien hun leeftijd, een beetje ‘van moeten’ en dus zijn de twee meer dan ooit klaar om als jonge, min of meer slanke veulens fluitend door het leven te gaan. En als ‘den dunne en den dunne’ voor het eerst samen zelf een tv-programma te maken. Met hoog knuffelgehalte, want Van Eycken en Braeckman zijn knuffelberen. Beide hebben ze al een leven vol rock ’n roll achter de rug. Een leven waarvan ze ook vandaag, en als het even kan ook morgen en later, nog altijd met volle teugen van willen genieten. Al beseffen ze wel dat ze hun tienerjaren inde vorige eeuw beleefden. Willen of niet, de kaap van de zestig is een feit. Het leven als vader of grootvader een realiteit. Een leven dat de twee heren evenwel niet echt (willen) kennen en ze nu proefondervindelijk, via ‘Twee Tinten Grijs’ dus, zullen ontdekken. Wat doen zestigers eigenlijk? Hoe leven zij? Kunnen ze Jan en Pascal helpen? Dat zijn de grote vragen en de zoektocht van hun tv-programma.

Het duo zal proefondervindelijk nagaan of er een ‘gewoon leven’ voor hen is weggelegd. Zo gaan ze aankloppen bij een wandelclub vol bejaarden of gaan ze kookouder spelen op een chirokamp. Ze nemen telkens gewoon deel aan de activiteiten, maar wél op hun manier. Van Eycken met zijn onvermijdelijke cowboyboots, Braeckman steevast in korte broek. Ze willen zich écht inleven in wat voor hen uitzonderlijke situaties zijn, iets te weten komen, maar ze blijven zichzelf. Het vertrekt vanuit een oprechte bezorgdheid: hoe moeten bompa’s eigenlijk leven? Hoe doen anderen het? Kunnen ze van hen iets leren? Het is meteen ook een harde confrontatie met de realiteit. Willens nillens moesten ze vermageren, hebben ze vastgesteld dat heupen en knieën tegenwringen, werden ze geconfronteerd met een nieuw gebit, een leesbril, noem maar op. Redelijk portretachtig allemaal, maar tegelijkertijd een schets hoe mensen van hun leeftijd leven en een vooruitblik hoe hun leven er misschien ooit zal uitzien.