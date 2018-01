"Ik heb 0,0 acteertalent": weervrouw Jill Peeters krijgt gastrol in 'De Kotmadam' TDS

Zelfs bij de VN kennen ze Jill Peeters (42) en haar strijd voor het klimaat. Om haar boodschap in eigen land nog eens in de verf te zetten, speelt de weervrouw een rolletje - als zichzelf - in ‘De Kotmadam’. “Katrien Devos vond dat ik het uitstekend deed”, glundert ze. Ondanks de fijne ervaring is de weervrouw niet van plan om van acteren een gewoonte te maken. “Wees gerust, dit is geen eerste stap. Als ik nog een stap zou nemen, dan om er heel snel van weg te lopen. (lacht) Het is leuk, maar het is nu vooral mijn ding omdat ik weervrouw kan spelen. Ik krijg heel veel aanvragen van scholen en studenten, en dit is ook een manier om die te beantwoorden. Ik wil laten zien dat de opwarming van de aarde een actueel probleem is waar een hele wetenschap achter zit. Er is veel werk aan de winkel, en vandaag is bewezen dat die boodschap zelfs in comedy verspeid kan worden. Misschien moet dat in ‘Familie’ ook maar eens gebeuren?”, besluit ze met een knipoog.

