"Ik had op een blind date gehoopt": Philippe Geubels lacht met blinden en slechtzienden Redactie

11 februari 2018

22u06 263 TV Philippe Geubels blijft met 'Taboe' heel wat kijkers bekoren. Deze week nodigde hij vijf mensen die blind of slechtziend zijn uit in 'zijn' vakantiehuis. Om hen nadien zoals iederen week te trakteren op een comedyvoorstelling. Een overzicht.

Mensen die blind worden geboren of van wie het zicht tijdens hun leven zo sterk verslechtert dat ze uiteindelijk niets meer zien, zijn of worden vaak erg afhankelijk van anderen. In een wereld waar het visuele zo belangrijk is, is blind of slechtziend zijn een bijzonder zware beperking. Wie blind werd geboren, zoekt vaak naar meer, terwijl mensen die blind worden een rouwproces doormaken.

Julius (68) werd blind in een tijd dat mensen nog geloofden dat een visuele beperking een straf van God was. Hij heeft zich jarenlang geschaamd en heeft zijn blindheid voor de buitenwereld vaak verborgen. Het echte taboe schuilt volgens hem in toegeven dat je hulp kunt gebruiken. Maar ondertussen heeft hij de stiel van het blind zijn stevig en met trots onder de knie.

Ruben (38) heeft dezelfde aandoening als Julius: retinitis pigmentosa. Dat betekent dat hij langzaamaan blind wordt, maar op dit moment ziet hij nog steeds een beetje. Hij heeft erg lang geworsteld met zijn witte stok. Die gebruiken was toegeven dat hij een beperking had.

Sacha (47) is blind sinds zijn geboorte en ziet alles wat hij zelfstandig kan als een overwinning. Hij is vertaler en tolk van opleiding en actief als muzikant. Toch ervaart hij dat het erg moeilijk is om als blinde in een ziende wereld volwaardig mee te draaien.

Rik (65) werd op een onwaarschijnlijke manier blind. Zijn ene oog verloor hij toen er een aardappelmesje in belandde tijdens een ruzie met zijn broer. Het andere speelde hij een paar jaar later kwijt toen zijn oom er met een katapult een steen in schoot. Ondanks die tegenslag staat Rik vrolijk in het leven. Hij werkt bij de douane, is discjockey in zijn vrije tijd en kent alles van muziek.

Stéphanie (24) studeerde Rechten en is zwaar slechtziend. Ze ervaart als slechtziende vaak positieve discriminatie, en dat voelt niet altijd goed. Verder heeft slecht zien voor haar ook fijne gevolgen. Contacten met mensen zijn voor haar bijzonder intens omdat ze zich altijd in grote mate aan hen overgeeft.