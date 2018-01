"Ik ben hier om een spelletje te spelen, en het is níet Monopoly": daarom doen de verleidsters mee aan 'Temptation Island' TDS

29 januari 2018

15u43

Bron: VIJF 1

Op 1 februari krijgen we op VIJF een nieuw seizoen van ‘Temptation Island’ te zien. En als het van de verleidsters afhangt, wordt het weer een topeditie. In dit filmpje leggen de vrijgezelle vrouwen uit waarom ze aan het programma meedoen. "Ik ben hier om een spelletje te spelen en ik heb het niet over Monopoly", klinkt het. Een gewaarschuwd man...