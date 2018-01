"Eindelijk!": 'X-files'-actrice Gillian Anderson viert seksscène tussen Mulder en Scully MVO

19 januari 2018

08u45 0 TV 'X-files'-actrice Gillian Anderson is blij dat haar personage Scully eindelijk met Mulder, het personage vertolkt door acteur David Duchovny, de lakens heeft gedeeld. Na jaren van seksuele spanning tussen de twee was het dan eindelijk zover: "En toen hadden ze seks. Twee keer zelfs", tweette de actrice.

De immens populaire show loopt al sinds 1993. Vanaf het prille begin zaten trouwe fans al te wachten op een romantische relatie tussen de Fox Mulder en Dana Scully, maar de schrijvers van het programma gaven nooit uitsluitsel over de relatiestatus van de detectives.

Vandaag, in 2018, na 25 jaar wachten, is het dan toch eindelijk gebeurd: in de nieuwste aflevering van 'The X-files' is te zien hoe Scully bij haar collega Mulder in bed kruipt. Hoewel de kijker geen expliciete beelden te zien krijgt, wordt er duidelijk gesuggereerd wat zich afspeelde tussen de lakens.

Anderson is alvast blij met het resultaat, liet ze weten op Twitter, waar ze grapte "en toen hadden ze seks, twee keer zelfs", als bijschrift bij een foto waarop de jongere versies van hun personages te zien zijn.

De reacties op het elfde seizoen van de serie zijn gemengd, met de neiging tot eerder negatieve commentaren. Het is mogelijk dat de programmamakers het langverwachte koppel eindelijk bij elkaar hebben gebracht om het publiek terug aan hun kant te krijgen.