"Durfde weer niet in mijn auto gaan zitten": Michel uit 'The Sky Is The Limit' steeds vaker geplaagd door angstaanvallen

Michel Van den Brande uit 'The Sky Is The Limit' heeft een grote mond, maar vanbinnen wordt hij verteerd door angsten. "Gisteravond weer een optreden gemist door mijn stomme angstaanvallen", lezen we op zijn Facebookpagina. "Durfde weer niet in mijn auto zitten, mijn voeten zou ik hebben afgekapt. Pfff, ik ben dat zo beu. Als mij iemand daarvan kon afhelpen, dat zou me veel waard zijn."

De problemen zijn niet nieuw, maar Michel heeft er wel steeds vaker last van, ondanks medicatie en behandelingen. "Het gebeurt vaak wanneer ik in de wagen wil stappen", aldus de stellingbouwer in Gazet van Antwerpen. "Dan begin ik te zweten, gaan mijn benen tintelen en sla ik tilt. Ik dúrf niet meer in te stappen. Dat is niet alleen als ik zelf rijd, maar ook als passagier. Onlangs nam ik een taxi, maar ben ik halverwege de rit uitgestapt. Het ging gewoon niet meer. Maar net zo goed kan de angst toeslaan als ik thuis zit. Dan moet ik naar buiten, of ik word gek.”

Rammeling

Michel sleept al van kleinsaf een zware rugzak mee. Als kind werden hij, zijn broers en zus mishandeld door hun vader. "Als mijn vader goesting had om één van ons een rammeling te geven, riep hij ons naar beneden", vertelde hij daarover. Zijn moeder was zenuwziek. Om haar thuis te helpen, stopte hij op zijn twaalfde met school. Vanaf zijn veertiende moest hij mee gaan werken met zijn vader - van deur tot deur waspoeder, wc-papier en zeep verkopen.

Kinderangsten

Zijn ouders stierven allebei enkele jaren geleden. Sindsdien heeft hij last van angstaanvallen. "Kinderangsten die weer opduiken", aldus Michel. Volgens hem had hij de spanningen met zijn ouders veel te lang opgekropt. Hij was in behandeling om van die angsten af te geraken. Hij probeerde dat met zogenaamde Emotional Freedom Techniques (EFT): bij een angstaanval moest hij op bepaalde punten van zijn lichaam tikken en herhalen dat hij zichzelf helemaal aanvaardde.

Zelfmoordgedachten

Twee jaar geleden verdween Michel plots van de aardbodem. Zijn familie en vrienden vreesden dat hij uit het leven was gestapt. Pas dagen later dook hij weer op. Michel had heel die tijd door Nederland gedoold. Naar eigen zeggen zat hij diep in de put door liefdesperikelen (zijn vriendin Sofie had hem verlaten, later kwam het weer goed tussen de twee) en problemen met zijn firma, het stellingbouwbedrijf Kontrimo. “Vrijdag moest mijn D-day worden, de dag dat ik er met een overdosis pillen een einde aan zou maken. Maar ik kreeg een visioen van mijn overleden broer. Hij overtuigde me om het niet te doen.”

Druppeltjes

Tijdens een reis naar Denemarken met Sofie liep het ook eventjes mis. Het koppel zou de hoogste brug van het land te beklimmen. Maar plots verstijfde Michel helemaal. Hoogtevrees. Er zat niks anders op dan de afdaling in te zetten.

Michel wordt nu op Facebook bestookt met goede raad en tips. Druppeltjes, ademhalingstechnieken, de meest uiteenlopende therapieën... Eén ding is zeker: hij staat niet alleen met zijn probleem.

VIER Michel Van den Brande krijgt een aanval van hoogtevrees op een brug in Denemarken.

