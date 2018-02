"Al veel mannen versleten op de Gouden Schoen": Birgit Van Mol presenteert voor 15de keer hét voetbalevent van het jaar Mark Coenegracht

07 februari 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Wie volgt José Izquierdo op en krijgt de Gouden Schoen, dé voetbaltrofee uitgereikt door deze krant, mee naar huis? Dat is de vraag van vanavond — samen met welke jurk gastvrouw Birgit Van Mol (49) draagt, natuurlijk. Het is al de vijftiende keer dat ze het Gala van de Gouden Schoen presenteert, en nu opnieuw met Maarten Breckx. "Ik heb hier al flink wat mannen versleten", lacht ze.

Een tipje van de sluier over de jurk van Birgit voor het 64ste Gala: hij komt van bij de Antwerpse winkel JPC Collection en is van een Spaanse ontwerper. Ofwel Olvi’s, ofwel Rosa Clara. Gisteren had de gastvrouw die moeilijke knoop immers nog niet doorgehakt. "De ene jurk heeft een behoorlijk grote split, de andere hangt redelijk op de grond. Dat kan dus enkel met hoge schoenen. Ik zit voorlopig nog in de fase van teksten, het gevoel van de zaal, de laatste aanpassingen. Pas nadien mag het stylingteam aanrukken", licht Birgit toe.

De VTM-presentatrice heeft ervaring zat als gastvrouw. Zelf is ze de tel kwijtgeraakt, maar het is al de vijftiende keer dat ze het meest prestigieuze sportgala van het land aan elkaar mag praten. In 1995 straalde ze — op de toenmalige BRT — naast Carl Huybrechts. "En zeggen dat Carl twijfelde tussen Kelly Pfaff en ik als gastvrouw. Hij heeft toen toch voor mij gekozen en Kelly in een mooie jurk laten schitteren. Dat was trouwens het jaar dat ze mij met extensions een ongelooflijk kapsel hebben gegeven en een smoking-ding hebben aangemeten", weet Birgit.

Verrast

In 1999 verhuisden de Gouden Schoen en Birgit naar VTM. En schitterde ze naast sportjournalist Dirk Abrams in een rode jurk. Passeerden onder anderen ook nog de revue: Koen Wauters, Bart Raes en Robin Janssen. "Ja, ik heb al flink wat mannen versleten bij de Gouden Schoen", lacht ze. Vanavond viert ze dus haar vijftienjarig jubileum, en dat doet ze met sportjournalist Maarten Breckx naast zich. Vorig jaar vormden ze voor het eerst een duo. "Wat ik met de Gouden Schoen heb? Het is een Gala dat ik graag mee host. Toen ik de eerste keer werd gevraagd, was ik erg verrast. Ik heb natuurlijk wel een man die voetbalgek is, en zelf ben ik een voetbalmoeder. In weer en wind aan de kant van het veld staan? Herkenbaar, ja. Ik kijk zelf ook graag naar een goede wedstrijd. Zo is voetbal mijn leven binnengeslopen. Een echte kenner ben ik niet, een liefhebber wel."

Knikkende knieën

Het Gala van de Gouden Schoen verhuist voor zijn 64ste editie van Lint naar Brussel, én de show is ook wat grootser geworden. "Al jaren werd er achter de schermen als het ware gevochten voor tickets", zegt VTM-sportbaas Peter Denruyter. "Dat was dit jaar niet nodig. In Paleis 12 is er plaats voor 4.200 toeschouwers, of zeg maar supporters. Die hebben massaal gereageerd, want de show was in een wip uitverkocht."

"Het is echt overweldigend groot. Ik denk niet dat ik ooit in zo’n grote zaal en voor zoveel mensen gepresenteerd heb", voegt Birgit eraan toe. "Best mogelijk dat ik hier bij aanvang met knikkende knieën zal staan."

Het Gala duurt zo’n zeventig minuten, en daarin worden zeven awards uitgereikt. Naast de Gouden Schoen voor mannen als absolute hoopgtepunt, wordt ook het vrouwenvoetbal opnieuw in de kijker gezet met een Gouden Schoen voor de beste voetbalster met Belgische nationaliteit. Verder is er de Goal van het Jaar, Belofte van het Jaar, Doelman van het Jaar, Beste Belg in het Buitenland en Coach van het Jaar.

Premier en co.

In het fonkelnieuwe decor zal Natalia de awardshow op gang zingen en ook enkele korte muzikale intermezzo’s houden. De organisatoren van de Gouden Schoen hebben afscheid genomen van ‘De Vier Wijzen’, die de voorbije jaren hun licht lieten schijnen op het voetbal. Zij worden vervangen door Groot Vlaanderen, met stemmen uit de supporterswereld, een cafébaas, kenners en specialisten. Naast de 4.200 supporters — op een échte voetbaltribune — zitten vanavond ook zo’n 1.000 genodigden centraal. Iedereen die van ver of dichtbij met voetbal te maken heeft, zakt af naar Brussel. "Alle partijen zullen aanwezig zijn. Alle voetbalploegen, alle bekenden, alle zenders, betaal-tv, noem maar op. En een pak grote namen. Premier Charles Michel komt langs, maar ook nationale voetbalcoach Roberto Martinez, mevrouw Weber en de echtgenote van Jan Koller, om er maar een paar te noemen", besluit Denruyter.

Live op HLN.be en VTM

Behoort u niet tot de gelukkigen die vanavond in Paleis 12 aan de Heizel het Gala van de Gouden Schoen kunnen bijwonen? Wanhoop niet, want ook de kijkers thuis moeten geen seconde van het voetbalfeest missen. Omstreeks 18.45 uur kan u al live via HLN.be of VTM.be de parade van voetbalsterren en hun partners volgen. Op de rode loper staan Cathérine Moerkerke en Michiel Ameloot klaar om iedereen richting Paleis 12 te begeleiden. U zit daar meteen op de eerste rij. Het Gala zelf gaat van start om 21.10 uur en is live te volgen op VTM, maar ook op HLN.be. Meteen na de live-uitzending wordt de nieuwe Gouden Schoen richting persruimte begeleid, waar hij meteen zijn eerste persconferentie geeft. Ook die kan u live volgen via HLN.be of VTM.be.

Birgit als presentatrice door de jaren heen