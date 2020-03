‘Professor T.’ krijgt Britse versie met Harry Potter-actrice in de hoofdrol BDB

12 maart 2020

08u04

Er is een Britse versie in de maak van het Eén-programma 'Professor T.' Zo krijgt de crimireeks al z'n vierde internationale remake. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Sinds de laatste aflevering van ‘Professor T.’ op Eén, in december 2018, werd de serie opgepikt in Nederland, Australië en de VS en maakten ze eigen versies in Frankrijk, Duitsland en Tsjechië. En nu het Britse kanaal ITV ook aan een remake werkt, sluit het Verenigd Koninkrijk het rijtje aan. Het personage van Koen De Bouw - de neurotische criminoloog Jasper Teerlinck - heet er Jasper Tempest en wordt vertolkt door acteur en komiek Ben Miller (bekend uit ‘Johnny English’). Actrice Frances de la Tour, die al een prestigieuze ­Tony Award won, speelt zijn overbeschermende moeder. In de Harry Potter-reeks speelde de vrouw de rol van Olympe Maxime, de directrice van Beauxbatons Academy of Magic.

Indra Siera, de regisseur van de Vlaamse versie, neemt ook de Britse remake voor zijn rekening. “Best bijzonder om je eigen werk te kunnen verbeteren”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Voor mij wordt het geen remake, maar een reimagina­tion. Een heruitvinding. Het verhaal speelt zich nu af aan de universiteit van Cambridge, waar een heel ander aura hangt dan op de campus van Antwerpen. En terwijl Koen De Bouw zijn rol met veel ernst speelde, is Ben Miller eerder guitig en lichtvoetig. Deze versie heeft een ander karakter.”