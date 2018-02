'Professor T.' is allereerste Vlaamse reeks die remake in Frankrijk krijgt TDS

07 februari 2018

Bron: SKYLINE 0 TV Professor T. maakt zijn debuut in Frankrijk, niet met Koen De Bouw als Jasper “T.” Teerlinck, maar met de Franse Mathieu Bisson in de huid van Professeur Julien Tardieu. T schrijft geschiedenis, want het is de allereerste keer dat een Vlaamse reeks een Franse remake krijgt.

TF1 –één van de grootste commerciële omroepen van Europa, met een gemiddeld bereik van 5,5 miljoen kijkers- zendt vanaf vanavond 6 afleveringen uit.

Koen De Bouw kijkt erg uit naar de uitzending. “De eigenzinnige Professor T. vorm geven was één van de grotere uitdagingen in mijn carrière, dus uiteraard ben ik zeer benieuwd hoe mijn Franse collega de professor gaat neerzetten”, aldus de Vlaamse acteur. “Al ben ik natuurlijk vooral blij dat onze eigen Vlaamse reeks internationaal zo goed ontvangen wordt.”

Bij producent Skyline Entertainment wachten ze in spanning af hoe het Franse publiek zal reageren op de eigenzinnige professor. Pieter Van Huyck, hoofd fictie: “De Fransen krijgen op hun grote zenders in het crimi-genre eerder klassieke reeksen en personages voorgeschoteld. Daarom mag ons team trots zijn dat Professor T., die allesbehalve mainstream is, TF1 heeft kunnen verleiden. Hoe het publiek zal reageren, valt niet te voorspellen. T. is nu eenmaal een vreemd personage dat tegelijk briljant en behoorlijk wacko is.”

Producent van de Franse versie is VeMa Productions. Eerder produceerde Skyline al samen met Rowboat een Duitse versie, die op ZDF 5 miljoen kijkers lokte. De originele Professor T. is trouwens ook te zien in het Verenigd Koninkrijk (Channel 4) en Spanje (Cosmopolitan TV).

Het verhaal

“Professor T.” is bedacht door Paul Piedfort (De Hel van Tanger, Aspe) voor Eén en wordt geregisseerd door Indra Siera (Oud België). De Vlaamse reeks wordt gerealiseerd in samenwerking met de stad Antwerpen en de Universiteit Antwerpen. Professor T. is een programma van Skyline Entertainment voor Eén, in coproductie met Gardner and Domm. Beta Film verzorgt de internationale verkoop van de reeks.