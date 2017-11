"Pretentieus, belachelijk...": Nigella Lawson krijgt de volle lading KD

12u15 0 TV "Wat tomaten op een toast, wentelteefjes... wat zal het volgende week zijn? Een glas water?" De Britten zijn de 'veel te simpele' gerechten van de eens zo aanbeden Nigella Lawson beu.

Photo News Nigella Lawson.

'Nigella: At My Table' wordt wekelijks door 1,8 miljoen Britten bekeken, maar de basic gerechten van Nigella Lawson vallen lang niet bij iedereen in de smaak. "Dompel een stuk brood onder in geklutste eieren en bak het. Is dat koken? Stop met je pretentieus gedoe", klinkt het geërgerd. "Straks legt ze nog uit hoe we Pot Noodle moeten klaarmaken." "Ze is een parodie van zichzelf geworden", laat een kijkster weten. "Hoe belachelijk kan je zijn als je latex handschoenen aantrekt om met kurkuma te werken?"

Noch de BBC noch Nigella hebben al gereageerd op de kritiek.