"Pijnlijk om aan te zien": Donald Trump haalt uit naar Alec Baldwin TDS

02 maart 2018

18u06

Bron: ANP 0 TV Donald Trump heeft op Twitter hard uitgehaald naar acteur Alec Baldwin, die de president persifleert in de komische show Saturday Night Live. In een tweet vol spelfouten, die hij later weer verwijderde voor een nieuwe zonder fouten, noemde Trump het pijnlijk om naar Baldwin te kijken.

"Alec Baldwin, wiens middelmatige carrière werd gered door zijn tergend slechte imitatie van mij in SNL, zegt nu dat het spelen van mij pijnlijk was. Alec, het was een lijdensweg voor degenen die er naar moesten kijken", twittert Trump. Hij raadt de makers aan om Darrell Hammond terug te halen. "Hij is veel grappiger en een groter talent", aldus de president.

Hammond speelde Trump ruim tien jaar in Saturday Night Live. In 2016 werd hij door de makers vervangen voor Baldwin.

Slaperig

Trump was er vrijdag in ieder geval vroeg bij. Hij verstuurde zijn tweets nog voor 6.00 uur plaatselijke tijd. Wellicht dat door de slaap de spelfouten erin waren geslopen.

Baldwin wordt overigens niet voor het eerst aangevallen door Trump. Hij noemde de acteur op Twitter eerder al "saai en ongrappig" en zei dat Baldwins imitatie "niet slechter kon worden". Ook noemde hij Saturday Night Live "onkijkbaar".