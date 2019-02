‘Per Seconde Wijzer’-verliezer die ‘laffe vraag’ kreeg, krijgt 3.800 euro na crowdfunding: “Heel dankbaar” Leon van Wijk

01 februari 2019

De Arnhemse Jeroen Meerwijk (28), die vorige week 7.550 euro misliep in de finale van de Nederlandse tv-quiz 'Per Seconde Wijzer ', krijgt dankzij crowdfunding alsnog de helft van dat bedrag. Het programma '6 Inside', dat de actie organiseerde, overhandigde hem gisteren een cheque voor de bijna 3.800 euro die wildvreemden inzamelden. "Ik ben hier heel dankbaar voor."

Meerwijk weet al precies wat hij met het geld gaat doen. “Ik wil graag nog een mooi reisje maken naar een mooi sportevenement”, reageerde hij. “En ik heb een nieuwbouwhuis, maar ik heb nog niks aan de tuin gedaan. Dus ik denk dat ik het aan de tuin ga besteden.”



Jeroen kreeg vorige week in de finale van ‘Per Seconde Wijzer’ in de categorie sport een vraag over artiesten die optraden in de finale van de Super Bowl. Hij heeft naar eigen zeggen een fotografisch geheugen wat betreft sportfeitjes, maar bleek weinig over muziek te weten. Hij verloor de finale dan ook en liep 7.550 euro mis. Op sociale media maakten veel kijkers zich boos over dit ‘bedrog’: zij vonden dat de vraag niet bij de sport-categorie hoort.



Ook Jan Versteegh en Albert Verlinde, de presentatoren van ‘6 Inside’, waren verbijsterd. Ze begonnen een crowdfundingsactie en zamelden binnen de week 3.775 euro in. Meer dan 300 mensen hebben gedoneerd, onder wie Verlinde en Versteegh zelf. Het is niet duidelijk hoeveel zij geschonken hebben. Het hoogste gedoneerde bedrag is 100 euro.

Niet uitzonderlijk

De eindredacteur van ‘Per Seconde Wijzer’ noemde eerder alle steun voor Meerwijk ‘sympathiek’. Hij vond het weliswaar ‘heel zuur’ dat de man op de valreep sneuvelde, maar benadrukte dat de gang van zaken in de laatste ronde niet uitzonderlijk was.



“Spelers krijgen vaker muziekvragen in de vierde ronde”, zei Bart Oenema. “Daar proberen we altijd een leuke en net iets andere invalshoek te zoeken. Pauzeacts krijgen altijd veel aandacht in de media, waardoor onze kandidaten er ondanks hun favoriete categorie wél van op de hoogte kunnen zijn.” Ook Erik Dijkstra, de presentator van de quizshow, liet weten het geen rare vraag te vinden.

Per seconde wijzer-kandidaat Jeroen was overweldigd door alle reacties na de uitzending: