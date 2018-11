'Paw Patrol' in het Engels, daar leren kinderen nog iets van SERIES DUBBEN IS SLECHT VOOR TALENKENNIS PD

00u00 0 TV Gedubde televisiereeksen en films kunnen de talenkennis schaden, waarschuwen experts. Als we willen dat de Vlaamse jeugd weer vlotter vreemde talen spreekt, dan moeten we dringend de ondertitels in ere herstellen.

De talenkennis van de Vlaamse jongeren boert achteruit, zo berichtte het weekblad 'Knack' deze week. Vlaanderen is in de jaarlijkse English Language Proficiency Index, die de beheersing van het Engels in kaart brengt, van de 7de naar de 10de plaats gedaald. Volgens Alex Housen, professor taalkunde aan de VUB, is een ban op dubben een mogelijke oplossing. De combinatie van beeld en klank bij tv-kijken is namelijk een ideale manier om een vreemde taal op te pikken, stelt hij. "Ook al begrijpen ze niet precies wat gezegd wordt, door de beelden kunnen ze toch makkelijk de betekenis achterhalen."

Alleen zijn er tegenwoordig op kinderzenders amper vreemde talen te horen. En ook elke Pixar- of Disneyfilm krijgt automatisch een Vlaamse versie. "Kinderen komen later in contact met vreemde talen. Dat wreekt zich wanneer ze ouder worden", denkt Housen. Hij maakt de vergelijking met landen als Duitsland of Frankrijk, waar zowat alles gedubd wordt. "Kinderen in die landen beseffen vaak amper dat er ook andere talen bestaan."

Bij auteur Thijs Delrue (39), vader van drie zonen van 8, 11 en 13 jaar, zorgden series als 'Knight Rider', 'The Simpsons' of zelfs 'Matlock' - de guilty pleasure van zijn moeder - ervoor dat zijn eerste les Engels poepsimpel was. "Door tv te kijken, had ik al voeling met de taal ontwikkeld, zowel met zinsbouw als woordenschat. Voor mijn zoon was die eerste les Engels in het tweede middelbaar bijna even nieuw als de les Frans in het vijfde leerjaar."

Ketnet als uitzondering

Maar klopt de vaststelling eigenlijk dat er tijdens de kinderblokken steeds minder Engels gesproken wordt? Zender Nickelodeon dubt alvast consequent alle programma's sinds de opstart in 2003 en ook VTMKZOOM, opgestart in 2009, heeft resoluut voor het Nederlands gekozen. Ketnet had aanvankelijk wel Engelstalige programma's in het zendschema staan. "Om halfacht programmeerden we vroeger series als 'Weird Science' of 'H2O'", vertelt Telidja Klaï, verantwoordelijke voor de buitenlandse aankoop van Ketnet-series. "Maar die zijn vervangen door eigen reeksen als D5R of 4eVeR."

De opkomst van kinderzenders tout court speelt wellicht ook een rol. Die zorgen ervoor dat kinderen veel minder naar Engelstalige programma's zappen die eigenlijk voor volwassenen zijn bedoeld. Bruno Leys, taaltrainer aan hogeschool VIVES, pleit daarom voor een systeem waarbij je met behulp van de rode knop kan kiezen in welke taal je een programma bekijkt. Zo'n systeem is al beschikbaar op de Ketnet-site en -app: daar staan de tienerseries in hun originele taal, met ondertitels. Een goed excuus dus om uw kinderen achter de iPad te parkeren. (PD)