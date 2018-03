'Pano' legt verontrustend probleem bloot: "Minderjarige kinderen gaan massaal aan het gokken" MVO

07 maart 2018

10u19 0

Gokreclame is dan overal. Op televisie, op straat, online en op het shirt van je favoriete voetballer. Intussen schieten ook speelhallen, gokkantoren en zelfs kindercasino's als paddenstoelen uit de grond. Het aanbod explodeert. Net als het aantal problematische gokkers trouwens. Vooral jongeren zijn bijzonder kwetsbaar. Vaak begint het met een kraslotje en eindigt het met de inzet van papa of mama's maandloon in een online casino. Pano brengt het sociale drama achter het Belgische gokbeleid in beeld, met als belangrijkste pijnpunten het schrijnend tekort aan hulpverlening én de gebrekkige regulering als het gaat om minderjarigen.

Pano, woensdag 7 maart om 21.25 uur op Eén.