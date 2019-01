‘Over water’ zoekt vanavond grote hoogtes op: “Ik was keibang” MC

20 januari 2019

14u30 0 TV Bedenkers en scenaristen Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda laten niets onverlet om hun psychologische dramareeks ‘Over Water’ spannend te houden. Ook voor acteurs. Zo staan Tom Dewispelaere (voormalig tv-ster John Beckers) en Ruth Becquart (die als De Pelsmaecker zonder voornaam in de reeks zit) zonder enige bescherming op het dak van een hoog flatgebouw.

De Pelsmaecker is alweer de vleesgeworden zelfzekerheid, Beckers de man die meer en meer denkt dat zijn nieuwe situatie hem een nieuw leven zal geven. “We vonden het de ideale plaats om ze daar te laten vergaderen. Niemand kan dan horen wat ze te bespreken hebben. Dat is goed gezien”, lichten Tom en Paul toe. Dat Paul Baeten Gronda zelf nauwelijks op dak geraakt, was een bijkomstigheid. “Ik ben twee keer op de set geweest. De eerste keer was bij een vrijscène. Het leek wel ik of de creep was die wilde komen kijken. Ik ben dan maar direct vertrokken. De tweede keer was op dat dak. Keihoog. Zonder de minste bescherming. Ik ben er al bij al drie minuten geweest. En daarna wegens hoogtevrees, wegens keibang, terug weggegaan. Maar het is een steengoede scène’, aldus nog Paul Baeten Gronda.

Over Water, op Eén, zondagavond, om 20.45 u.