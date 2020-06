‘Over Water' binnenkort op Netflix LOV

04 juni 2020

07u43 0 TV Goed nieuws voor fans van Vlaamse fictie, want binnenkort is streamingplatform Netflix weer een pareltje rijker. ‘Over Water’ zal daarop vanaf 5 juni te bekijken zijn.

‘Over Water’ draait rond John Beckers, ooit Vlaanderens favoriete tv-ster. Hij heerste tijdens zijn gloriedagen als lieveling van de Vlaamse huiskamers over het kleine scherm en het publiek sloot hem in het hart. Maar het succes had een prijs: zware verslavingen aan drank en gokken sleurden John mee naar een duister dal en hij verloor bijna alles wat hij had opgebouwd. Populariteit, vrienden en succes verdwenen allemaal veel sneller dan ze kwamen.

Nu krijgt John van zijn vrouw en twee kinderen een allerlaatste kans om zich terug op het rechte pad te begeven en hun vertrouwen terug te winnen. Na een verblijf in de rehabilitatiekliniek gaat John dan ook met vernieuwde moed aan de slag bij zijn schoonvader, die in containertransport zit. De tv-vedette gaat voor de haven werken en dat gaat met vallen en opstaan. Tot hij via een dubieuze zakenadvocate in een nieuwe wereld terecht komt en beseft dat hij de haven voor hem kan laten werken.

De topcast bestaat onder andere uit Tom Dewispelaere, Tom Van Dyck, Kevin Janssens, Natali Broods, Jeroen Perceval, Evgenia Brendes, Jef Hellemans, Violet Braeckman en Ruth Becquart. Daarnaast zien we Herman Gilis, Frank Vercruyssen, Ikram Aoulad, Soufiane Chilah, Gert Winckelmans, Oscar Willems, Martha Canga Antonio en Ramsey Nasr.

Het eerste seizoen van ‘Over Water' is vanaf 5 juni op Netflix te zien.