"Ordinair en hoerig": nieuwe seksprogramma Goedele Liekens met Pommeline en Fabrizio krijgt nu al bakken kritiek

Bron: Dag Allemaal 0 TV Verzet VIJF dit najaar de bakens van het fatsoen? De trailer van het nieuwe Goedele-programma ‘Sex Tape’ doet vermoeden van wel. Fabrizio (25) en Pommeline (23) delen hun intiemste momenten, inclusief bijzonder platvloers taalgebruik. "Niemand wil dit zien!" luidt nu al de kritiek.

"Dat ik u kapot ga boren!", onder die niet mis te verstane titel lanceert VIJF de trailer van haar nieuwe programma ‘Sex Tape’. In het filmpje zien we Pommeline en Fabrizio, beiden bekend van ‘Temptation Island’. Zij vormen al enkele maanden een veelbesproken koppel, en zijn voor het nieuwe tv-format van Goedele Liekens bereid om alle details over hun seksleven te delen met het grote publiek. En dat in erg schunnige bewoordingen, vooral van Fabrizio. Of wat dacht u van: "Ik ga u kapot boren!", "Ik ben leeggespoten" en "Ik ben vies gekomen."

Het voorsmaakje van ‘Sex Tape’ verscheen online op dezelfde dag dat Pommeline en Fabrizio op reis vertrokken. Ze zijn dus onbereikbaar voor commentaar. Net zoals Goedele, die eveneens van vakantie geniet. Hebben de protagonisten en presentatrice voor de vlucht vooruit geopteerd, wegens de te verwachten ophef die de trailer zou veroorzaken? Als dat zo is, is dat geen onverstandige keuze. De reacties die het filmpje met het ‘Temptation’-koppel in de hoofdrol losweekt, liegen er immers niet om. Zo goed als niemand blijkt zelfs maar enig begrip te hebben voor hun bijdrage aan het nu al controversiële programma. En ook Goedele Liekens krijgt ervan langs. "Tijd dat ze met brugpensioen gaat!" klinkt het op Facebook en nieuwsfora. "Niemand wil dit soort goedkope seksprogramma’s nog zien." En over Fabrizio en Pommeline: "Dit komt ordinair en hoerig over!" Of: "Wat interesseert het ons in godsnaam hoeveel keer die twee het doen?" En dan beperken we ons nog tot de braafste commentaren. De meeste verwijten aan hun adres zijn te grof om te publiceren.

