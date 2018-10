‘Orange Is the New Black’ stopt ermee Gunter Van Stappen

18 oktober 2018

07u06

Bron: VTM Nieuws 0 TV Slecht nieuws voor de fans van ‘Orange Is the New Black’. De Netflixserie stopt na het zevende seizoen, dat in 2019 gelanceerd wordt. Dat maakte de cast gisteravond bekend op Twitter.

Hitserie ‘Orange Is the New Black’ is één van de boegbeelden van streamingdienst Netflix. De serie is gebaseerd op het boek van Piper Kerman, een welgestelde dertiger die na een kleine misdaad een vijftien maanden de gevangenis in moest.

De serie wordt geprezen om de realistische manier waarop de problemen die in de Amerikaanse samenleving spelen worden verbeeld in de afgesloten gemeenschap waar vrouwen van alle achtergronden gedwongen met elkaar samenleven.

‘Orange Is the New Black’ won de afgelopen jaren tientallen prijzen, waaronder Primetime Emmy’s en meerdere Screen Actors Guild Awards.

Naast ‘Orange Is the New Black’ komt dit jaar ook aan ‘House of Cards’, een ander Netflixboegbeeld, een einde.

Warning: This may make you cry. The Final Season, 2019. #OITNB pic.twitter.com/bUp2yY0aoK Orange Is the New...(@ OITNB) link