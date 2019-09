‘Orange is the New Black’-actrice Laura Gómez speelt mee in Nederlandse dramaserie: “Ze vroeg zelf om een rol” Redactie

27 september 2019

Het nieuwe seizoen van de Nederlandse reeks 'ANNE+' krijgt een internationaal tintje. Actrice Laura Gómez, bekend als Blanca Flores in de hitserie 'Orange is the New Black', heeft een rol in de tweede reeks. Ze vroeg zelf naar een rol. Dat heeft de omroep vrijdag bekendgemaakt.

Laura Gómez, die vorige week naar Amsterdam vloog voor de opnames, benaderde de makers zelf voor een rolletje. De actrice zag namelijk op het Tribeca Film Festival in New York, waarvoor de dramaserie was geselecteerd, de eerste twee afleveringen. "Ik was erg onder de indruk. Het is zo'n goede en leuke serie. Toen ik hoorde dat ze een tweede seizoen zouden maken, wilde ik daar echt deel van uitmaken. Ik zei: zelfs als ik een boom moet spelen, kunnen ze op me rekenen.”

Het eerste seizoen, dat ging over een studente die terugdenkt aan de liefdes tijdens haar studietijd, gooide internationaal hoge ogen. Zo werd de serie genomineerd in de categorie TV Fiction voor de Prix Europa en werd hij ook voor verschillende andere internationale festivals geselecteerd. De tweede reeks is komend voorjaar te zien op de Nederlandse zender NPO 3.