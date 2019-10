"Op m'n 17de had ik geen zin meer in het leven": James Cooke praat in ‘Het Huis' openhartig over zwarte periode in zijn jeugd MC

29 oktober 2019

00u00 0 TV In 'Gert Late Night' legt hij in bed de ziel van de bootgasten bloot, maar vanavond laat James Cooke (35) in 'Het huis' zélf in z'n hart kijken. Tijdens het Eén-programma vertelt hij over zijn moeilijke jeugd en hoe hij moest vechten tegen een wanhoopsdaad. "Ik had geen zin meer in het leven."

"Ik was zeventien en zat er helemaal door. Alles zat tegen", vertelt James Cooke vanavond in 'Het huis'. "Mijn ouders gingen uit elkaar. Mijn eigen relatie strandde. Ik werd gepest. Ik ontdekte mijn geaardheid en kampte daarmee. Rookte joints. Bleef weg van school. Ik had geen zin meer in het leven. En er was, dacht ik, niks of niemand die me kon helpen. Ik zat met de allesomvattende vraag of ik nog wel uit die put zou en wilde geraken. Dat was de moeilijkste periode uit mijn leven. Het signaal dat ik niet meer verder wilde, heeft me uiteindelijk gered. Het was de druppel te veel die alles losmaakte. En toen ben ik opgevangen."

Psychiater

James raakte verlost van zijn donkere gedachten door te praten met een psychiater. "Dat heeft na een tijd zijn vruchten afgeworpen. Ik ben ook blij dat mijn mama dat toen kon inzien. Ik wilde vooral niet dat zij een schuldgevoel zou hebben. Ik wou haar niet ten laste zijn. Ze had zelf al problemen genoeg als alleenstaande vrouw na een lang huwelijk."

"Praten kan je leven redden, weet ik nu", vertelt de acteur. "Ik denk dat ik het schoolvoorbeeld ben van hoe je kan geholpen worden. Kijk waar ik nu sta. Ik heb een geweldige partner, fantastische vrienden, een heerlijk leven. Omdat ik na dat noodsignaal besloten heb om altijd en overal volledig mezelf te zijn. Ik wilde niet meer voor iedereen enkel de leukste en plezantste zijn, ik mocht ook af en toe een kutdag hebben. Wie me graag mag, weet wie ik ben, wat je aan me hebt. Ik ben vandaag supergelukkig. Omdat ik kan zijn wie ik ben."

Naast Wout van Aert

James Cooke is vanavond de eerste gast van het vijfde seizoen van 'Het huis'. Na twee seizoenen in Zuid-Afrika keert programmamaker Eric Goens nu weer terug naar de villa in het Vlaams-Brabantse Bertem.

"Eerlijk, ik heb heel lang getwijfeld of ik 'Het huis' wel moest doen", zegt James. "Ben ik wel voldoende interessant? Om daar een plaats te hebben naast, zeg maar, Theo Francken en Wout van Aert. Ik denk dat heel veel mensen me ondertussen wel kennen. Ging ik daar in die twee dagen nog genoeg te vertellen hebben? Ook al omdat ik altijd al een open boek ben geweest. Ik vertoef meestal in de swingende wereld van het entertainment. Opeens zit je in een huis met een grandioos uitzicht en overvalt de rust je. Dan ga je toch sneller en gemakkelijker vrijuit over minder evidente onderwerpen praten."

"Achteraf gezien ben ik blij dat ik alles heb kunnen vertellen", zegt James nog. "Ik wilde vooral duiden hoe belangrijk het is dat je mensen hebt met wie je kan praten. Dat je een luisterend oor gewoon nodig hebt. Dat er diensten zijn die voor je klaarstaan en begeleiden."

Educatief theater

"Ik wist destijds als tiener niet dat je kon geholpen worden. Daarom werk ik met ons theaterhuis Uitgezonderd. nu heel veel voor jongeren. We maken niet alleen grote komedies en musicals, we zijn ook marktleider in educatief theater. Elk jaar bereiken we meer dan 100.000 jongeren met onze voorstellingen rond diverse onderwerpen als drugs, pesten, eenzaamheid. We werken samen met veel preventiediensten om zo de juiste informatie mee te geven. Dat alles heeft rechtstreeks te maken met die verdomd moeilijke periode die ik zelf beleefd heb. Ik heb dit initiatief opgebouwd om aan jongeren te tonen dat er altijd een oplossing is. Op alles wat ik bereikt heb, ben ik het meeste fier op het resultaat van Uitgezonderd."

'Het huis', 20.40 uur op Eén

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be