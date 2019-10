'Ooit vrij' gaat verder waar 'De rechtbank' ophield HL

28 oktober 2019

00u00 0 TV De nieuwe VIER-reeks 'Ooit vrij' gaat verder waar 'De rechtbank' vaak ophield: hoe vergaat het gevangenen en hoe wordt elke gedetineerde voorbereid op de dag waarop hij of zij vrijkomt? Die voorbereiding blijkt heel belangrijk, want 99% van de gedetineerden verlaat ooit de gevangenis: voorlopig, vervroegd, onder voorwaarden of omdat de straf volledig werd uitgezeten.

Minister van Justitie Koen Geens heeft de achtdelige Woestijnvis-reeks al gezien en reageerde tevreden. "Dit is het leven zoals het is, zonder te faken. Ik begrijp dat het voor mensen niet altijd duidelijk is waarom bepaalde beslissingen worden genomen door rechters. 'Ooit vrij' geeft nu een unieke inkijk in het verloop van dit soort beslissingen. Ik ben verheugd dat VIER met deze serie aandacht geeft aan de terugkeer van gedetineerden in de maatschappij.”

'Ooit vrij', 20.35 uur op VIER