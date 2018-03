"Onze relatie was er een met slaande deuren": Deborah kijkt terug op haar tijd met Tim DBJ

30 maart 2018

11u41

Bron: VIJF 204 TV Aflevering tien was misschien wel de meest emotionele op ‘Temptation Island’. Deborah kreeg de beelden van haar vriend Tim onder ogen die haar bedroog met de Nederlandse blondine Cherish. Na de aflevering was Deborah te gast in ‘Goedele on Top’ om terug te kijken op haar relatie en haar deelname aan het programma.

“Ik heb het moeilijk gehad maar ik laat me niet klein krijgen”, begint Deborah tegen Goedele Liekens. Die vraagt meteen waarom zo’n braaf meisje meedoet een zo’n programma. “Het waren de praatjes van Tim”, zegt ze. “Die zei dat hij zich ging bewijzen en voor een gezinnetje wilde gaan. Ik had geen vertrouwen in onze relatie en hij heeft me overtuigd met zijn mooie praatjes.”

Er waren ook vaak heftige ruzies. “Ik wil er niet over in detail gaan, maar die waren met slaande deuren”, klinkt het. Op de vraag of het enkel bij deuren bleef, antwoordde Deborah: “Daar wil ik niet op ingaan.” "Dat is ook een antwoord", vindt Goedele.

Vóór het kampvuur was te zien hoe Deborah zichzelf al moed inpraatte. Bijzonder, omdat Deborah op dat moment nog niets confronterends gezien had. “Een vrouw voelt dat”, zegt Deborah. “Die periode was voor mij echt de hel. Ik heb altijd gezegd dat Tim geen dertigjarige is. Ik had hem meer kinds verwacht op de beelden, maar dit zag ik echt niet aankomen.”

De productie vroeg of ze de opnames even moesten stilzetten Deborah

Deborah heeft het over het moment dat ze helemaal brak. “Cherish zei: "Pas op, ze zijn aan het filmen", en toen zei hij: "En dan?" Toen brak ik echt.” Goedele wilde ook weten hoeveel tijd er tussen het eerste en het tweede fragment zit dat ze te zien krijgt. “Dat komt er meteen na. De productie heeft gevraagd of ze de opnames even moesten stilzetten, maar ik zei dat dat niet hoefde. Het maakte toch niets meer uit.”

Ik was verliefd, dat was mijn grootste fout Deborah

“Het is niet te beschrijven hoe dat voelt", kijkt Deborah terug. "Maar je hart wordt letterlijk in twee gebroken. Er was wel professionele hulp, dus ik heb mijn verhaal kunnen doen en ook de dames en de vrijgezellen stonden klaar voor mij.” Deborah en Tim hadden vier jaar een relatie. “Wanneer mensen dingen zeiden over Tim in het uitgaansleven geloofde ik dat nooit. Ik was verliefd, dat was mijn grootste fout.”

Liedje

In een eerde aflevering was Tim zelf te gast. Hij had het toen over een liedje dat hij in zijn boekje had geschreven. "Dat ging niet over mij, maar over Cherish", vertelt Deborah. "Cherishje, steek hem in je priesje. Dan gaan we feesten als de beesten. Twee tieten vind je niet bij andere grieten. Kom ik even spuiten... "

Wij waren vijf jaar geleden nog geen koppel toen hij me al ten huwelijk vroeg Deborah

In de aflevering spreekt Tim Deborah ook rechtstreeks toe vanuit de hut. Hij zegt dat hij een nieuwe liefde heeft leren kennen. "Ik herken hem daarin", zegt Deborah. "Wij waren vijf jaar geleden nog geen koppel toen hij me ook al ten huwelijk heeft gevraagd. Toen zat hij ook al op zijn knie met een ring, daar verschoot ik echt van. Misschien moeten we eerst een relatie hebben, zei ik toen."

Ik neem Cherish niets kwalijk Deborah

Waarom deed Tim dat in hemelsnaam, haar zo toespreken in die hut. "Ik denk dat hij het zelf niet beseft, wanneer hij zulke dingen zegt", denkt Deborah. Die heeft professionele hulp nodig, vindt Goedele. Op Cherish is Deborah niet kwaad. "Ik neem haar achteraf niets kwalijk. Daar natuurlijk wel. Ik was verdrietig, boos en jaloers, maar nu zou ik perfect met haar iets kunnen gaan drinken."

