‘Onze dochter heet Delphine’, dinsdag integraal te bekijken op VIER MVO

27 januari 2020

23u09 14 TV Naar aanleiding van het recente nieuws zal VIER morgen, dinsdag 28 januari, de tweedelige documentaire ‘Onze Dochter Heet Delphine’ opnieuw integraal uitzenden.

In 2013 verbreekt Sybille de Selys Longchamps, na meer dan 40 jaar, het grote stilzwijgen. Bijna twintig jaar lang had ze een relatie met de toenmalige koning der Belgen, Albert II. Hij is ook de vader van haar dochter, Delphine Boël, die de hoop om eindelijk erkend te worden als zijn dochter nu realiteit ziet worden.

Voor het eerst praatte Sybille de Selys Longchamps openlijk over haar relatie met Albert: de eerste ontmoeting met prins Albert, de bevalling in ‘aanwezigheid’ van Albert, de openlijke confrontatie met Paola,... Bijna een jaar lang liet ze zich volgen en interviewen door reportagemaker Eric Goens, zowel in haar Belgische thuis in Ukkel, als in haar Franse woonst in de Provence. Een onthullende reportage over een hoofdstuk dat jarenlang werd doodgezwegen door de Belgische koninklijke familie, maar waar een DNA-test nu eindelijk een einde aan maakt.

Dubbelaflevering ‘Onze dochter heet Delphine’, dinsdag 28 januari om 22u15 op VIER.