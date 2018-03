Gesponsorde inhoud Ondernemer Joeri uit 'De Leeuwenkuil': "Ik ben in de val gelokt. Dit is uitlach-tv" MC

06 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV ‘De Leeuwenkuil’ op VIER werd voor Joeri Van Hooijdonck (33) niet meteen wat hij ervan had gehoopt. "De jury zette me voor schut, terwijl ik me niet eens zélf had ingeschreven", vertelt hij deze week in Dag Allemaal.

Nee, familie van Edwig Van Hooydonck is hij niet, maar z’n liefde voor de fiets deelt Joeri wel met de tweevoudig winnaar van De Ronde van Vlaanderen. Getuige z’n bedrijfje Odin Wood Design, dat gespecialiseerd is in houten en lederen fietsaccessoires. De ondernemer hoopte een boost te krijgen door zijn deelname aan ‘De Leeuwenkuil’, maar dat pakte anders uit.

Groot in Azië

"Op tv deden ze me overkomen als een stuntelige hobbyist die geen idéé heeft waar hij mee bezig is", zegt Joeri. "Ik werd neergezet als een hoopvolle amateur die niet uit zijn woorden komt en helemaal niet geïnteresseerd is in het ondernemerschap."

De jury bleek niet geïnteresseerd om te investeren in jouw bedrijf. Misschien is je idee gewoon niet sterk genoeg?

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN