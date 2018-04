"Oké VTM, wat nu gedaan op maandag?": Twitterend Vlaanderen duidelijk nog niet klaar voor einde 'Blind Getrouwd' TDS

09 april 2018

22u36

Bron: Eigen berichtgeving 1 TV Het gespreksonderwerp in zowat elke huiskamer vanavond? De laatste aflevering van 'Blind getrouwd'. De hoge noot is eruit, de eindbalans is bekend. Wekenlang leefde Vlaanderen mee met de koppels. En voor wie er nog aan twijfelde: de kijkers zaten duidelijk met popcorn en jeukende vingers voor hun kleine scherm gekluisterd. De leukste Tweets op een rij.

Zonet zag je het in 'Blind Getrouwd': vandaag, vijf maanden na hun jawoord, zijn naast Toon en Frie, ook Lieve en Aljosja en Tim en Esther nog steeds gelukkig getrouwd. Dat brengt de slaagkans van dit derde seizoen op maar liefst 60%.

De gepersonaliseerde huistegel die Tim enkele weken terug reeds liet maken, is al in gebruik en prijkt tegen zijn gevel. Binnenkort trekt Esther officieel bij hem in. “Ik kan zeggen dat dit ‘houden van’ is”, klinkt het bij Esther. “We gaan een mooie toekomst samen tegemoet”. Lieve en Aljosja waren nog wat zoekende, maar ook zij lijken elkaar gevonden te hebben en maken plannen voor de toekomst, met onder andere een reis in het vooruitzicht. En daar genoot kijkend Vlaanderen met volle teugen van.

Ok maar wat moet ik de komende maandagen doen nu #blindgetrouwd gedaan is? sofie(@ SofieBellemans) link

Ik wist dat het goed ging komen! 😁 Veel succes en liefde samen. Duidelijk niet alleen sterk in onderwijs! #blindgetrouwd #AljosjaLieve @VTM pic.twitter.com/K9to04N0V6 Hilde Crevits(@ crevits) link

Samen Blind Getrouwd gekeken... 😁 #BlindGetrouwd #ZotAvontuur #LaatsteAflevering #WatGaatHetSnel #Reünie #BG2 #ZooooooPlezant Een foto die is geplaatst door null (@) op 09 apr 2018 om 22:30 CEST

Ik zit hier te lachen alsof ik bij in de kring zit 😂 #blindgetrouwd Iris(@ Sociallpants) link

Ik heb echt spijt da ik nie meegedaan heb aan Blind Getrouwd, nie omdat ik wil trouwen, maar gewoon omdat ik tot die vriendengroep wil behoren haha woops! #blindgetrouwd noor(@ WhiteOrchids_) link

Het is echt niet gezond hoe heerlijk ik deze aflevering van #blindgetrouwd vind. Raf Njotea(@ RafNjotea) link

Hey @VTM zenden jullie dan deze zomer de volledige reeks van #blindgetrouwd opnieuw uit mét commentaartrack van Toon, Frie, Aljosja en Lieve? Alvast bedankt. Bart De Raes 🎙(@ bartderaes) link

Ik ga het missen #blindgetrouwd Lena(@ Lena99716688) link

OK @vtm, volgende week de nieuwe reeks van #blindgetrouwd? 🙈 Laat maar komen! Proficiat aan alle koppels van deze reeks trouwens! Was fijn kijken! ChanTal ::(@ TalleKe1970) link

Echt spijtig dat #blindgetrouwd gedaan is. pic.twitter.com/GJYKd24F7y Stephanie 📚🐰(@ bookfever11) link

Kunnen Aljosja & Toon een eigen show krijgen aub? @VTM #blindgetrouwd ⚡Jill Martin 🌟(@ cosmompolitanbe) link

Ik ga Toon, Aljosja en Lieve hunne humor toch missen hoor! #BlindGetrouwd Laura(@ R5Lover1996) link

wat wat wat wat wat ik ga toon en frie nooit meer op mijn tv zien ofwa nooooooooooooooooooooooooooooooo #blindgetrouwd sarita¹(@ colifers) link

Ik keek de voorbije weken echt uit naar maandag gewoon voor #blindgetrouwd , nu zijn mijn maandagen terug sucky buh Tinne(@ Tdsaegher) link