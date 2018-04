"Oh My God": Katy Perry scheurt uit haar broek tijdens 'American Idol' DBJ

17 april 2018

11u21 0 TV Katy Perry (33) was zo uitbundig tijdens de laatste aflevering van 'American Idol' dat ze haar broek scheurde van het lachen.

Popster Katy Perry amuseert zich kostelijk tijdens Amerikaanse versie van 'Idool'. In de laatste aflevering lachte ze zo hard dat ze letterlijk uit haar broek scheurde. De zangeres luisterde naar collega jurylid Luke Bryan (41) wanneer ze in lachen uitbarsttte. Het schudde haar zodanig door elkaar, tot ze plots geschokt opkeek:"Oh mijn god, mijn broek is net gescheurd", kirde ze uit.

Zowel Luke Bryan als jurylid Lionel Richie (68) geloofden Katy eerst niet, tot ze opstond en haar gescheurde broek toonde aan het publiek. Gelukkig voorkwam het 'Amirican Idols'-logo dat elk detail te zien was.