"Nu weet ik op wie jij lijkt!": 'Wat een Jaar' blikt terug op 1998 SD

15 september 2018

21u45

Bron: VTM 0 TV Vanavond flitste ‘Wat een Jaar!’ de VTM-kijker terug naar 1998. Dana International won toen het Eurovisiesongfestival met 'Diva', en volgens Jonas Van Geel heeft ze een wel heel bekende lookalike. De aflevering gemist? Bekijk hier de hoogtepunten.

Dana International heeft een Vlaamse lookalike!

Jonas Van Geel ontdekt wie de lookalike is van Dana International. Of Jonas een bril nodig heeft? Daar gaan wij niet over oordelen.

Jonas en Nathalie imiteren 'Baywatch'

Tijd voor de uitbeeldronde waarin Jonas en Nathalie bekende intro's imiteren. Hun Baywatch-imitatie lijkt toch de beste die ze al gedaan hebben.

Herken jij de VTM-superfan Anthony?

In 1998 maken we in het programma ‘Hart van Vlaanderen’ kennis met Anthony. Hij is gek van alles wat met VTM te maken heeft en heeft op zijn kamer een grote verzameling aan goodies bij elkaar gespaard. Wat is er nu van Anthony gekomen en hoe ziet hij er nu uit? Beide teams gaan op zoek.

Instant ninetiesgevoel met deze songs!

Zingen, dàt kunnen ze wel. Klaar om terug te vliegen naar de nineties?