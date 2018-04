"Nog niet klaar om ons oude leven op te geven": 'Blind Getrouwd'-stel Lieve en Aljosja kiezen voor latrelatie GS/SD

09 april 2018

21u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Een zucht van opluchting ging vanavond ongetwijfeld door veel Vlaamse huiskamers na ‘Blind Getrouwd’. Lieve (28) en Aljosja (29), van wie iedereen — behalve zijzelf — zág dat ze bij elkaar pasten, blijven ook samen. Maar net als hun trouwdag zelf is ook hun huwelijk anders-dan-anders: déze jonggehuwden kiezen voor een latrelatie. "Wij hadden tot nu toe nog nooit met iemand samengewoond, hé."

Tijdens de wittebroodsweken werden de signalen steeds duidelijker. Niemand die ­eraan twijfelde dat jullie een ferme klik hadden. Maar waar ­bleven die vlinders?

Lieve: "Die vraag stelden wij ons ook! Ik amuseerde me wel met Aljosja, maar was dat genoeg? De verliefdheid bleef uit. Op een bepaald moment kreeg ik ook last van migraine, van al die druk en stress. Mentaal en fysiek was het een heel heftige periode."

Ervaarde jij dat ook zo, Aljosja?

Aljosja: "Absoluut. En dan ­moesten we, vijf weken na ons huwelijk, al beslissen of we ­wilden samenblijven. Vanaf week drie speelde dat al in ons hoofd. Dat bezorgde ons zóveel stress... Net in die periode moest ik vijf dagen naar Amerika, voor het huwelijk van een vriendin. Maar kijk: die afstand heeft ons allebei deugd gedaan."

Lieve: "Het gaf ons tijd om uit te rusten en even over alles bij te praten met vrienden en familie."

Die pauze kwam dus op een perfect moment.

Aljosja: "De afstand deed ons beseffen hoe hard we elkaar ­misten. Nadien hebben we echt gezegd: ‘Nu gaan we ervoor. We geven ons huwelijk een kans’."

Lieve: "Nog niet met het idee: dit is voor de rest van ons leven, maar we hebben zoveel positieve eigenschappen bij elkaar ontdekt, dat we er echt iets van willen maken."

