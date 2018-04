"Nieuwe bazen, nieuwe wetten": 3 jaar na ontslag keert Martine Jonckheere terug naar ‘Familie’



Bron: Dag Allemaal 0 TV Het is nu al dé soapcomeback van het jaar: Martine Jonckheere (61) keert terug als Marie-Rose in ‘Familie’, drie jaar na haar ophefmakende exit. "Ik heb hier toch een tijd over moeten nadenken", zegt ze. "Want ook al ben ik niet verbitterd, na mijn ontslag was het vertrouwen wel helemaal weg."

Martine Jonckheere terug naar ‘Familie’. Een verrassing van formaat! Het vertrek van Marie-Rose bijna drie jaar geleden had immers alles van een definitieve exit. Een vermoeden dat nog werd versterkt toen de scenaristen Marie-Roses echtgenoot Mathias koppelden aan haar dochter Veronique. Trek zo’n verwrongen familieband nog maar eens recht.

Bovendien was het geen geheim dat Martine Jonckheere de deur van ‘Familie’ niet bepaald zacht achter zich had dichtgetrokken. In een bewogen radio-interview na haar ontslag liet ze zich streng uit over haar collega’s - "Ik voelde me als een gewond dier dat wordt achtergelaten door de kudde" - en haar toenmalige baas Guy Goedgezelschap. Voor alle duidelijkheid: die laatste staat sinds twee jaar niet meer aan het hoofd van ‘Familie’.

"Het draait voor mij om respect in het leven", zegt de actrice op enigszins plechtige toon. "En het feit dat ze mij nu teruggevraagd hebben voor ‘Familie’, is een teken van respect en vertrouwen. Alleen al daarvoor zou ik ‘ja’ hebben gezegd, ondanks alles wat er in het verleden is gebeurd. Ik ben heel dankbaar voor deze mooie kans."

Dat telefoontje van de bazen van ‘Familie’ kwam wellicht onverwacht.

"Absoluut. Ik zat in de auto en ben aan de kant gaan staan. ’t Was Wim. "Ik vind het heel fair van jou dat je naar mij belt", zei ik hem. En hij antwoordde: ‘Jamaar, ge weet nog niet waarom!’ Waarop ik: ‘Toch wel."

Waarvoor dacht je dat Wim belde?

"Om aan te kondigen dat ze een opvolgster hadden voor mij. En ik vond het een teken van respect dat hij mij belde om dat te zeggen. Maar hij zei: ‘Nee, ik bel om te vragen of je geïnteresseerd bent om terug te komen.’"

En toen viel de hemel op je hoofd?

