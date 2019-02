“Netflix zet in op Mexico na succes van ‘Roma’” MVO

13 februari 2019

12u06 0 TV Na successen als ‘Roma’ en ‘Narcos’ zet Netflix de komende twee jaar zwaar in op Mexico. De streamingdienst heeft volgens The Hollywood Reporter vijftig producties op stapel staan in Mexico.

Daarmee is Mexico het belangrijkste productieland na de VS voor Netflix geworden. Contentchef Ted Sarandos van Netflix: “Ter vergelijking; in India werken we in datzelfde tijdsbestek aan dertig producties.”

Mexico was het eerste land waar Netflix niet-Engelstalige originals ging produceren. Het is uitgegroeid tot belangrijke springplank voor Latijns-Amerika.