‘Netflix voor superrijken’: 3.000 dollar om één film te streamen tvc

25 december 2019

08u08

Bron: Bloomberg, De Tijd 2 TV Heel wat mensen betalen met plezier 8 tot 14 euro per maand voor een streamingdienst als Netflix om onbeperkt films en series te bekijken. Maar voor de superrijken is dat niet voldoende. Zij zouden het liefst de films meteen kunnen bekijken in hun eigen thuisbioscoop. En dat op dezelfde dag dat die films in de bioscoopzalen uitkomen. De Amerikaanse start-up Red Carpet Entertainment zag een kans en verkent nu de bovengrens van wat een filmticket kan kosten: 3.000 dollar.

Het Amerikaanse bedrijf Red Carpet Entertainment zag een gat in de markt: voor 15.000 dollar (13.500 euro) wordt een speciale, beveiligde mediaserver, geinstalleerd en per bekeken film moet een apart bedrag worden betaald. De prijs kan oplopen tot 2.500 à 3.000 dollar, en ligt nooit lager dan 500 dollar. Voor dat bedrag heb je recht op twee afspeelbeurten binnen 36 uur. Wie klant wil worden bij Red Carpet Entertainment wordt eerst grondig gescreend door het bedrijf. Eerst wordt een kredietwaardigheidsonderzoek uitgevoerd en elke klant is verplicht twee referenties op te geven.

Ze willen betalen voor de ervaring om hun vrienden na het diner mee te nemen naar hun thuisbioscoop, en hen te verrassen met een film die je normaal alleen in de cinema kunt zien Dan Fellman

Of er mensen zijn die deze uitzinnige prijzen willen betalen? De oprichters van Red Carpet Entertainment, Fred Rosen en Dan Fellman, denken van wel. In de VS zouden er 2.500 à 5.000 gezinnen zijn die potentieel klant kunnen worden. Drie maanden na de lancering van hun dienst hebben ze er al bijna 100 gevonden die voor de garantie van exclusiviteit willen betalen. “Deze mensen kunnen gemakkelijk een leren handtas van 150 dollar betalen, maar staan liever in de rij om een exclusieve Hermès-tas van 25.000 dollar te kopen”, redeneert Fellman. “Ze willen betalen voor de ervaring om hun vrienden na het diner mee te nemen naar hun thuisbioscoop, en hen te verrassen met een film die je normaal alleen in de cinema kunt zien.”

De start-up sloot al deals met tien filmstudio’s, waaronder Paramount Pictures, 20th Century Fox en Warner Bros, die ook het grootste deel van de opbrengst op zak mogen steken. Het ‘Netflix voor superrijken’ kreeg van de filmstudio’s echter nog geen toestemming om films buiten de VS te vertonen. De dienst is dus nog niet beschikbaar in Europa.