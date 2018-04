“Netflix moet abonnement 50 procent duurder maken als het wil overleven” avh

18 april 2018

14u58

Bron: Business Insider; CNBC 0 TV Als Netflix levensvatbaar wil zijn, dan moet het de abonnementsprijs 50 procent duurder maken. Dat zegt Michael Pachter, analist het gerenommeerde adviesbureau Wedbush. Dat zou betekenen dat de minimumprijs in België van 7,99 euro naar 11,99 euro moet stijgen.

Het gaat Netflix wel degelijk voor de wind. Elk kwartaal overstijgt de streamingdienst de verwachtingen van analisten. In het voorbije eerste kwartaal kreeg Netflix wereldwijd ruim 7,4 miljoen abonnees bij, een pak meer dan verwacht. En de omzet steeg met ruim 40 procent naar 3,7 miljard dollar. Toch moet Netflix iets doen aan de lage abonnementsprijzen, vindt Michael Pachter van adviesbureau Wedbush.

Hoeveel zijn Netflix-series waard?

Volgens Pachter is de kasstroom van Netflix structureel negatief en heeft de eigen catalogus die wordt opgebouwd geen blijvende waarde. Miljarden pompen in eigen producties zou niet voldoende zijn om Netflix levensvatbaar te houden. “Gebruikers zullen regelmatig blijven vragen om nieuwe series, die nieuwe investeringen vragen. En dat kan alleen als de abonnementsprijzen worden verhoogd.” De vergankelijkheid van een nieuwe serie zou Netflix op termijn zuur kunnen opbreken, vindt Pachter.

Pachter concludeert dat de minimumprijs omhoog moet naar 15 dollar per maand, ofwel ruim 12 euro. Vandaag kost een basisabonnement in België 7,99 euro per maand. Pachter pleit dus voor een prijsverhoging van 50 procent.