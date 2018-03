"Nérgens spijt van": 'Temptation'-Tim zet zich schrap voor de kampvuuraflevering van vanavond TDS

15 maart 2018

12u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV 'Temptation Island' staat week na week garant voor een stevige portie drama en intriges. Vanavond bereikt dé guilty pleasure van Vlaanderen een nieuw hoogtepunt: het is weer tijd voor een kampvuur, en daar speelt Tim een hoofdrol in. Of hij spijt heeft? "Zeker niet", klinkt het .

Fans van 'Temptation Island' zitten al heel de week op hete kolen. Er lekten een aantal fragmenten vanuit de paradijselijke resorts die boekdelen spreken. Zo zagen we hoe Tim, die er bij aanvang zo van overtuigd was met Deborah in een Thais huwelijksbootje te stappen, het bed induikt met verleidster Cherise. Én kregen we al te zien hoe Deborah compleet door het lint gaat nadat ze de beelden van haar overspelige wederhelft te zien krijgt.

"Geen stress "

Het belooft dus een aflevering vol verwikkelingen te worden. Is Tim zenuwachtig om vanavond opnieuw met zijn gedrag te worden geconfronteerd? "Nee, ik heb helemaal geen stress", zegt Tim. "Wat gebeurd is, is gebeurd en opgenomen. Dat wordt toch allemaal uitgezonden op tv. Ik kan daar toch niks meer aan veranderen." Stress staat dus niet in zijn dag-, euh, woordenboek. Spijt dan misschien wel? "Totaal niet, nooit", reageert hij. "Sommige dingen kon ik misschien anders hebben aangepakt, maar daarvoor is het nu te laat."

"Wou haar niet kwetsen"

"Het is nooit mijn bedoeling geweest om iemand te kwetsen, zeker niet", zucht Tim. "Ik heb gewoon m'n gevoel gevolgd. En oké, dat lijkt allemaal misschien snel, maar wij zaten daar wel 24/24 samen. Dat is gewoon een heel andere situatie. Ik wil nog even benadrukken: er is alle dagen overal bedrog in de wereld. Alleen: het mijne wordt uitgezonden!"

Tim zet zich ook schrap voor reacties en commentaar. "Zoals altijd zijn er positieve en negatieve reacties. Met de positieve ben ik natuurlijk heel blij. En de negatieve laat ik gewoon achter mij. Wie reageert blijkt dan toch interesse te hebben, nee? Als ik van iets of iemand niet moet weten, besteed ik daar geen aandacht aan."

Ook Tims familie volgt het het hele gebeuren uiteraard op de voet. "Maar zij snappen en steunen mij. Zij vinden mij op 'Temptation' de Tim die ze thuis kennen. En ik zeg het: ik kan die negativiteit makkelijk achter mij laten. YOLO!!"