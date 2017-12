"Nekt’m, blokt’m, pakt’m droog": zo hard wordt er gespeeld in 'De Slimste Mens' De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 39 Mark Coenegracht

23u08 159 VIER TV De drie finalisten van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ zijn bekend. Auteur Dalilla Hermans, de beste speelster van dit seizoen, VRT-nieuwanker Goedele Wachters, tweede beste in de rangschikking en VRT-journalist Xavier Taveirne, beste man dit seizoen, gaan voor de oorkonde en voor de opvolging van Gilles Van Bouwel. Filip Peeters moest het als laatste kandidaat afleggen.

De plaatsjes voor de finale werden bijzonder hard, maar erg fair, veroverd. Filip Peeters verklapte nog voor zijn finale tegen Goedele Wachters, hoe haar collega Taveirne haar moed had ingesproken. "Nekt’m, blokt’m, pakt’m droog", klonk het. Diezelfde Taveirne had even voordien alweer duidelijk gemaakt dat hij op de overwinning aast. Acht deelnames en zeven keer rechtstreeks winnen. Dan ben je favoriet. Ook al omdat hij bij zijn exit in het gewone spel, zich gewillig naar de slachtbank liet begeleiden. Taveirne kon toen niet meer voorbij de dames geraken.

In de finale was Goedele Wachters er bijna aan voor al haar moeite. Een alweer bijzonder gefixeerde en geconcentreerde Filip Peeters werkte op twee vragen met zeven goede antwoorden zijn achterstand meteen volledig weg. Bij een 72-71 stand kon hij Goedele naar huis spelen door vier goede antwoorden te geven op de vraag wat de buurlanden van Bhutan zijn. Pakistan, Bangladesh en Nepal bezorgden hem een 12-42 score, waarop hij stopte. Drie woorden van Goedele werden hem toen fataal ‘China en stop’. Bij een 10-22 stand kreeg Wachters de gemakkelijke vraag wat ze over Alex Callier wist te vertellen. Heel even werd het nog spannend toen ze na Hooverphonic nog maar twee seconden over had om ‘The Voice’ te roepen. En zo sneuvelde Peeters bij het zicht van de meet. ‘Afgelopen, ja, het is spijtig. Ik was zelfs aan het hopen dat ze er (‘The Voice’) niet op zou komen. Maar, ik had het met China en Myanmar maar moeten afmaken’, aldus de acteur, die nauwelijks een minuutje na zijn exit alweer stressloos leek. In tegenstelling tot Goedele Wachters die de traditionele ‘cool’ van de VRT-nieuwsdienst helemaal liet varen en nog breder dan anders lachtte.

Ook nog wat over de vakjury. Op belangwekkende momenten in ‘De Slimste Mens’ doorgaans nauwelijks of niet in de belangstelling, dit keer perfect gedoseerd. Stefaan Degand lekker zichzelf en onzin verstrooiend, Sven De Leijer heerlijk gevat.

De mooiste quotes

Goedele (of ze wil winnen): “Tot eergisteren dacht ik het is goed geweest, maar gisteren veranderde dat toch. Ik hoop toch door te gaan”.

Goedele (over haar tegenstanders): “Ik hou van Xavier. Da’s een probleem, want hij is een tegenstander. Maar ik zie hem zo graag. Hij is echt een machine in de quiz. Filip ken ik niet zo goed. Een acteur met een speciaal lachje”.

Filip (intimiderend tegen Xavier): “Veel te lang zit gij hier al”.

Xavier (over de VRT-redactie en Slimste Mens: “Wij praten er wel over, maar de redactie houdt zich zoals Zwitserland. Ze moeten neutraal blijven”.

Xavier: Ik heb gisteren nog g-sms-t met Goedele. Slaap zacht. Zij heeft geantwoord Gij ook. De rest is niet voor publicatie”.

Erik (tegen Xavier): “Ik ben omgekocht door je moeder. Ze heeft truffels meegebracht”. Xavier: “Ze heeft haar bijnaam hete truffel beet hé”.

Erik (tegen Filip): “Jij zit hier al heel lang en toch ben ik nog iets te weten gekomen. Het huis waar jij nu woont was vroeger een bordeel”. Filip: “Dat klopt. Maar heel Boechout was een bordeel. Ze hebben daar destijds speciaal het spoor aangelegd. Tot Aarschot opdat het niet te fel zou opvallen. Absoluut echt gebeurd en anders is het een goed verhaal”.

Sven De Leijer (omschrijft het publiek): “Een heerlijk publiek. We hebben bijvoorbeeld een vrouwenverzameling. Allemaal vrouwen van het ACV, van de vakbond. Die doen op dit moment waar ze het best in zijn: een zitstaking. En we hebben veel supporters van de kandidaten. Zowat 90 procent van de VRT Nieuwsdienst is hier. Gaat er straks wel een laatavondnieuws zijn? Anders kan een herhaling van de Kampioenen ook altijd”.

Stefaan Degand (of hij kandidaat zou willen zijn):” Ik zou heel graag meedoen, maar ik kan me geen tien weken vrijhouden”.

Stefaan: “Uw uitleg is al even genant (nadat Erik een ‘reus’ uitbeeldt’). Uren heeft hij naar National geographic zitten kijken, alleen op zijn appartement in Borgerhout. Voor de verpleegster kwam met een infuus”.

Erik: “Dat zou je niet zeggen”, als reactie nadat Filip vertelt dat hij kunstturner was die turnde met balken, dievensprong, radslag, salto, flikflak enzo.

Stefaan: “Ik weiger te sporten. Ik heb een hekel aan sporten. Ook aan regisseurs. Ik vind ze hatelijk. Jonge, jongen, altijd actie-cut, actie-cut…”.

Filip (doet een bekentenis): “Ik heb eens een mankini gedragen, ja, maar ik herinner het me niet zo goed meer”.

Filip (na een vraag over de Chinese president): “Da’s een echte nieuwsdienstvraag”.

Goedele moet op kerstavond werken en Sven wil haar graag een kerstmaaltijd gaan brengen. Waarop Erik vertelt dat Sven zijn ouders een krokettenfabriek hebben. En Sven: Zeg iets en ik draai er chapelure rond”.

Erik (tegen Filip): “Doe jij veel dutjes? Het lijkt soms dat jij tijdens de quiz een dutje doet”. Waarop Stefaan: “k doe altijd een powernap in de fitness”.

Filip: “Vroeger kwam het allemaal te snel en nu komt het niet meer”. Sven: “En zo schoon, die blik van Erik”.

Hilarische momenten

Sven, geeft tekst en uitleg over de kandidaten: “Ik heb met alle drie een raakvlak. Xavier en ik zijn allebei politiek journalist. We doen het elk op onze manier. Hij iets speelser want De Zevende Dag is op zondag. Dat mag. Ik heb bijna ooit gewerkt voor De Zevende Dag. Als opwarmer. Niet weerhouden. Ik kon niet reanimeren. Spijtig. Filip Peeters en ik zijn beide uit Tervuren. Het huis waar hij vroeger woonde is nu een bordeel. En Goedele Wachters ken ik het langst. Sinds 2004. Raar dat we nog niet samenwonen. Zo’n band”.

Stefaan Degand laat zich freewheelend gaan over de plaats waar Erik Van Looy woont. De Collegelaan. Hij heeft het over nummer 62. Maar dat is niet echt juist. Het is nummer 64. In Borgerhout. Wat later is het weer prijs. Dit keer slaat Stefan toe met ‘Africa’ van Toto.

Xavier heeft het even moeilijk. ‘”e veel beelden in mijn hoofd”, zucht hij (nadat Erik een tip geeft over fantoomvibraties). Waarop Sven: “De mensen thuis weten niet dat Erik achter dat bakske geen broek aan heef”t.

Xavier (gaat helemaal privé): “Ja, ik heb comfort food. Gehakt met bloemkool en puree. Een overschotel. Vierdewereld look. Pjyamabroek aan, hoodie, …”. Stefaan: “En sms’en met Goedele”. Waarop Erik over roomijs begint:” Ijsroom…”. Xavier: “Hij bedoelt roomijs”. En Sven “Doe mij maar een ijsroom met fraiche crème erop hoor en slaghagel. Komt zo niet geloofwaardig over als jij correct wil praten…”;

De kantelmomenten

Een bijzonder gelijk oplopende stand, tot aan de filmpjesronde. Iedereen spartelt goed door de ‘Open deur’-ronde. Er wordt drie keer perfect gepuzzeld, waarna er drie keer behoorlijk wordt gespeeld tijdens de fotoronde. Er is slechts 33 seconden verschil tussen de beste en de slechtste score.

Xavier slaat hard toe in de filmpjesronde. Hij pikt 90 seconden bij de vraag van Filip en nog eens 40 bij de vraag van Goedele. Om dan met vier goede antwoorden bij zijn eigen filmpje in schoonheid te winnen.

In de finale kan Filip winnen van Goedele, maar de woorden ‘China en Stop’ zijn fataal. Geen Filip Peeters in de finale-aflevering van ‘De Slimste Mens ter Wereld’.

De eindscore (voor het finalespel)

Xavier Taveirne 451 sec.

Goedele Wachters 245 sec.

Filip Peeters 199 sec.

De nieuwe finalist

Auteur Dalilla Hermans (9 deelnames, 5 overwinningen)