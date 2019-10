‘Neighbours’-kijkers zijn boos: populaire soap moet steeds plaats maken voor sportuitzendingen TDS

10 oktober 2019

16u53

Bron: NB 0 TV De kijkers van ‘Neighbours’ zijn niet te spreken. De afleveringen van de populaire soap worden dan ook steeds uitgesteld, omdat er plaats wordt gemaakt voor allerlei sportuitzendingen. Zeker sinds de VRT de reeks heeft verplaatst naar 16u45 komt het normale schema steeds meer in het gedrang. Dat meldt de krant Het Nieuwsblad.

Deze week was het WK gymnastiek de boosdoener, waardoor de uitzending van ‘Neighbours’ met een dag werd uitgesteld. Zo gaat het intussen al maanden: er waren verschillende wielerrondes en het WK wielrennen werd gereden, waardoor kijkers hun geliefde soap niet konden volgen. En ook binnenkort wordt het schema weer verstoord: volgende week wordt er een tennismatch uitgezonden in plaat van ‘Neighbours’.

Vanwege de vele sportwedstrijden en evenementen verschenen de laatste vier maanden slechts een handvol afleveringen op de buis. Daardoor loopt de achterstand op met Australië, waar de reeks wordt gemaakt. Een tijdje terug was er sprake van 9 maanden vertraging, inmiddels is die alweer opgelopen tot 14 maanden of 325 afleveringen.

Het tij zou binnenkort echter keren: volgens de tv-gidsen van de komende weken staan er een pak minder sportuitzendingen gepland.