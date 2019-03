“Nee, dit kan écht niet”: meteen schokkende tatoeages in eerste ‘Just Tattoo of Us Benelux’ TDS

19 maart 2019

16u15

Bron: MTV 0 TV Afgelopen zondag ging op MTV de Benelux-versie van ‘Just Tattoo of Us’ van start, een realityshow waarin twee mensen een tatoeage voor elkaar ontwerpen die dan geplaatst wordt zonder dat de ander het mag zien. Eén van de deelnemende duo’s is ‘Temptation’-koppel Pommeline en Fabrizio, die beiden hun eigen tattoozaak uitbaten. Tijdens de eerste aflevering was het evenwel de beurt aan boezemvriendinnen Emidiana en Suzanne en koppel Jordy en Jaimie om de uitdaging aan te gaan. Hun passages werden meteen onvergetelijk.

Het programma ‘Just Tattoo Of Us’ loopt al enkele jaren op MTV, maar nu is er dus ook een Benelux-versie van het programma te zien. Het programma wordt gepresenteerd door de Nederlanders Koen Kardashian en Jaimie Vaes - ook wel bekend als de verloofde van rapper Lil’ Kleine - die op bezoek gaan bij tien tatoeage-artiesten. Die ontvangen de presentatoren in hun studio en vervolgens helpen ze enkele duo’s met het ontwerpen en het zetten van een tatoeage voor hun wederhelft. “De ultieme vertrouwenstest”, noemt MTV het, want de kandidaten krijgen pas achteraf te zien wat hun vriend(in) voor hen ontworpen heeft.

‘Vlinderpenis’

Ook boezemvriendinnen Emidiana en Suzanne weten dat intussen. Toen zij de tatoeage die ze voor elkaar hadden uitgekozen onthulden, stond iedereen dan ook aan de grond genageld van het resultaat. “Oh my God! Dit wordt de hel”, schreeuwt presentator Koen als hij ziet dat Emidiana een grote penis met vlindervleugels in haar nek krijgt. Nochtans hadden Emidiana en Suzanne enkele afspraken. Zo waren tatoeages over exen uit den boze, en overschreden tatoos van een mannelijke geslachtsdeel op het voorhoofd alle grenzen. “Ik heb misschien een te heftig ontwerp voor Emidiana gekozen”, besefte Suzanne achteraf. “Het gevoel van spijt bekruipt mij nu toch wel een beetje”.

Zeikerd

Daarna was het de beurt aan deelnemer Jordy om zijn creatie te tonen. “Oh oh oh... nee, dit kan echt niet! Zo’n ontwerp op het lijf van je eigen vriendin?”, vroeg Jaimie zich luidop af. Jordy liet een afbeelding van een wc-pot op het dijbeen van zijn geliefde zetten, met daarbij in sierlijke letters het niet mis te verstane bijschrift ‘Zeikerd’.