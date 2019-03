‘NCIS’-actrice Pauley Perrette stapt over naar comedy MVO

07 maart 2019

06u40

Bron: ANP 0 TV Voormalig ‘NCIS’-actrice Pauley Perrette gaat een hoofdrol spelen in de comedy serie ‘Broke’, samen met Jaime Camile. In de comedy speelt Perrette de rol van een alleenstaande moeder, genaamd Jackie.

Jackie heeft een negenjarige zoon en is manager in een bar. CBS heeft volgens Variety een pilotaflevering van de comedy besteld. Pauley Perrette was vorig jaar mei voor het laatst te zien in ‘NCIS’, ook een CBS-serie. De actrice was al vanaf het eerste seizoen in 2003 bij de misdaadserie rond de Naval Criminal Investigative Service betrokken. In het najaar van 2017 maakte ze bekend dat ze zou stoppen met ‘NCIS’ waarin ze de rol van forensisch specialiste Abby Sciuto speelde.