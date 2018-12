‘Narcos: Mexico’ krijgt tweede seizoen SD

06 december 2018

08u03

Bron: ANP 0 TV De serie ‘Narcos: Mexico’ krijgt een vervolg. Volgens Variety heeft Netflix een tweede seizoen besteld van het drugsdrama.

De show zou eigenlijk het vierde seizoen zijn van ‘Narcos’, maar de makers besloten met ‘Mexico’ een nieuwe serie te starten. ‘Narcos’ vertelde het verhaal van de opkomst van de cocaïnehandel in Colombia, waar de markt in handen was van het Medellin-kartel van Pablo Escobar (Wagner Moura). ‘Narcos: Mexico’ gaat, zoals de naam al doet vermoeden, over de drugshandel in Mexico. Ook deze serie speelt zich voornamelijk af in de jaren 80.

Diego Luna speelt in de serie Félix Gallardo, leider van het Guadalajara-kartel. Hij wordt op de hielen gezeten door de Amerikaanse narcoticadetective Kiki Camarena (Michael Peña).

‘Narcos: Mexico’ verscheen vorige maand op Netflix.