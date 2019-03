‘Nachtwacht’ betaalt publiek om opname bij te wonen SD

28 maart 2019

13u22 0 TV Het Canvas-programma ‘Nachtwacht’, met Jan Leyers, betaalt kijkers 25 euro om in het publiek te zitten bij de opnames. Figuranten in films en tv-series worden wel vaker vergoed, maar in dit soort tv-programma is een betaling eerder uitzonderlijk.

De VRT verdedigt de keuze om het publiek te betalen, door te stellen dat de opnames van ‘Nachtwacht’ overdag plaatsvinden. “Het is voor veel mensen dus niet vanzelfsprekend om zich dan vrij te maken. Bovendien gaat het om een programma dat een inspanning vraagt van het publiek, en het heeft niet het entertainmentgehalte van pakweg ‘De Ideale Wereld’. En we zoeken wel vaker naar een correcte tegemoetkoming. Als je bijvoorbeeld in groep naar ‘Van Gils & gasten’ komt, kan je dat combineren met een rondleiding op de VRT en een maaltijd.”

In het verleden betaalde ‘De Kruitfabriek’ op VIER haar publiek ook uit, maar die dagelijkse talkshow had per uitzending tachtig tot honderd mensen nodig. ‘Nachtwacht’ heeft maar vijftien kijkers nodig.