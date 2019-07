'MTV wil naam Michael Jackson-award veranderen' SD

29 juli 2019

09u12

Bron: NYP 0 TV MTV overweegt om de naam van de oeuvreprijs van hun MTV Video Music Awards te veranderen. Die heet nu nog Michael Jackson Video Vanguard Award, maar na de controverse rond de overleden zanger, willen verschillende mensen binnen het bedrijf van die connectie af.

“Er zijn verhitte discussies binnen de zender over hoe ze dit jaar de Michael Jackson Video Vanguard Award moeten aanpakken, en het gaat er smerig aan toe", vertelt een bron aan de New York Post. “Er wordt gepraat over een naamsverandering, of dat ze de prijs gewoon helemaal moeten schrappen. Daarnaast wordt er gepraat over wie de prijs zal presenteren en wie hem zal krijgen. Het is een rommeltje.”

De discussies kwamen op gang na de controversiële documentaire ‘Leaving Neverland’, over het vermeende seksuele misbruik van Jackson. “Dat MTV zijn naam (mogelijk) schrapt, is de laatste klap. Er is nog niets besloten, maar er wordt over gediscussieerd", klinkt het. “Er zijn heel wat problemen”.

In 1998 ontving Michael Jackson de Vanguard Award, en in 1991 hernoemde MTV de award in zijn naam. Rihanna, Beyoncé, Kanye West, Britney Spears, U2 en Jennifer Lopez mochten de prijs al in ontvangst nemen. De prijs wordt niet ieder jaar uitgereikt, dus MTV kan de beslissing al dan niet door te gaan met de naam van Michael Jackson ook uitstellen.