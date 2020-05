‘Mooi & Meedogenloos’ gaat nog zeker verder tot 2022 MVO

21 mei 2020

08u05 0 TV Goed nieuws voor fans van ‘Mooi & Meedogenloos’, want de populaire soap is al zeker verlengd tot 2022, zo maakte de Amerikaanse zender CBS bekend.

Dat betekent dat de show in 2022 haar 35ste jubileum zal vieren. Geen wonder, want 3 miljoen Amerikanen kijken nog altijd dagelijks naar het programma.

In ons land kunnen we ‘Mooi & Meedogenloos’ nog zeker tot 2021 bekijken. Eclips TV, de zender waarop de avonturen van de familie Forrester en co. nu worden uitgezonden, hebben hun contract verlengd. De Vlaamse kijkers zitten veilig tot het einde van 2021 omdat we afleveringen te zien krijgen die al meer dan een halfjaar eerder verschenen in Amerika. Maar omdat de reeks daar nooit onderbroken wordt, kunnen wij hen nooit inhalen. Door de contractverlenging bereiken ook de Vlaamse kijkers volgend jaar de mijlpaal van 8.000 afleveringen.